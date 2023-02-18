البوابة - الإسراء والمعراج هي حادثة عظيمة حدثت في منتصف فترة الرسالة الإسلامية ما بين السنة الحادية عشرة إلى السنة الثانية عشرة، وهي من أعظم الأحداث التي حدثت لسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إذ أسرى به ليلاً من مكة إلى البيت المقدس في فلسطين، ثمّ عرج به إلى الملأ الأعلى عند سدرة المنتهى أي صعد إلى السماء، وفرضت الصلاة في هذه الليلة، وفيما يلي شعر عن الإسراء والمعراج:

شعر عن الإسراء والمعراج

يا ليلة الإسراء زاد توجّعي

لم يبق إلا للسّما معراجُ

فالقدس تبكي والشآم حزينة

دماؤنا ودموعنا ثجّاجُ

في كل يومٍ بركة لفظت دماً

في كلّ يومٍ جاءنا حجّاج

والدار تبكي أهلها وكأنها

سفينة عصفت بها الأمواج

يا صاحب الذكرى تعاظم جرحنا

والكفر أسرج خيله يهتاج

أعداؤنا نصبوا لنا أشراكهم

والمسلمون تحزّهم أحقاد

هجروا هداك فضيّعوا أمجادهم

أوطانهم فتكت بها الأوغاد

للموت تعرج كل يوم روحهم

بالنار تشوى منهم الأكباد

يا صاحب الذكرى ألوذ بحبّكم

والحب فيكم كله الأعياد

فمتى نعيد لقدسنا أفراحها

متى تعود لشامنا الأمجاد

شعر عن الإسراء والمعراج: يا ليلة الإسراء والمعراج

ذكراك فيه يقين بالمنهاجِ

سبحان من أسرى بأحمد ليله

بالروح والجسد المنير سراجي

من مكة البيت العتيق محله

للمسجد الأقصى بليلٍ ساجِ

فأراه مولانا العظيم برؤيتهْ

آيات كبرى للنبي الوهاج

بلغ الترقي سدرةً في المنتهى

لم يرق منزلة سواه راجي

بلغ الكمال مكرّما من ربه

من مثله حيّاه وكان مناجي

هذي بسيط حروفي لا ترتقي

لمراقي الإسراج والمعراج

ذكراها أنوارٌ تشعّ مهابةً

للمصطفى المختار نور سراجي

عذرا له ما نحن فيه من بلا

قد صاب تعكيرا لكلّ مزاج

صلى على طه الحبيب إلهنا

أرجو بها ربّي يكون علاجي

وعسى بنظْرة رحْمةٍ من ربنا

تطفئ لنار حماقة الأعلاج.

شعر عن الإسراء والمعراج

سبحان من أسرى بأفضل خلقه

بمحمد خير الخلائق والورى

للمسجد الأقصى أتاه مشرِّفاً

من مكة قد سار من أم القرى

حيث التقى بالأنبياء يؤمهم

صلى بهم جهراً وهللَ كبّرا

وعلى البراق إلى السماء معرجاً

ومع الأمين بكل ثبْتٍ قد سرى

فعليهما منا السلام مباركاً

وإليهما نزجي السلام معطرا

فرأى من العجب العجيب غرائباً

ما قد يكون وما يصير وما جرى

ورأى الجنان وقد زهت بنعيمها

ثمَّ الجحيمَ ومن بها قد سُعِّرا

وكذا كثيراً من أمور الغيب يا

سبْحان من خلق العوالم دَبّرا

فالله قد بَدَعَ الأماكنَ كلَها

من قبلِ أحدثَ كلَّ أمرٍ قدّرا

خلقَ السماءَ وعرشَها حاشا لأنْ

يحتاج ما خلقَ الالهُ وأقهَرا

قد كان ذاك مقدراً لا صدفة

ما شاء في الآزال شاء وصَوّرا

ولطيبة عاد المؤيّدُ واثقاً

من صدق ما حقاً رآه مُذكّرا

صلى عليك الله يا شمس الدنى

ما خطَّ حرفٌ أو يراعٌ حبَّرا

ربي سألتك أن أجاور أحمدا

طوبى لعبدٍ للحبيب مجاورا

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