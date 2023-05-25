يصادف يوم غد 25 مايو 2023 عيد الاستقلال الأردني وهو أهم حدث يمر على المملكة الأردنية الهاشمية، حيث حصلت الأردن في هذا اليوم على استقلالها من الاحتلال البريطاني، وذلك من خلال توقيع معاهدة سلام في 22 مايو 1946م، حيث قام البرلمان الأردني بالتصديق على هذه المعاهدة في وقت لاحق، وفيما يلي شعر عن عيد الاستقلال بدوي عن الأردن بمناسبة هذا اليوم العظيم.

شعر عن عيد الاستقلال بدوي

علّقت رسمك وشمًا في عرى كبدي **** وقال حسّادنا ما لم يقل أبدًا

وحاولوا صدنا عن بعضنا زمنًا **** وما دروا أنّنا روحان في جسد

قد أسّستنا على الصّبر الجميل يد **** وعلّمتنا معًا أن الرجال على

ما أصعب البدء، لكن الهواشم هم **** أبا طلال وهذا اليوم يومك يا

لقد حفظت دمي طفلًا ولو بيدي **** أبا العروبة لو أن العروبة قد

لواجهت قسوة الدّنيا بوحدتها **** إنّي أقول وما في القول من حرج

همّ النّخيل الأصيل المستظلّ به **** يا أردنيون إمّا مر واحدكم

فإنّ، تحت الثّرى أو فوقه مهجًا **** ما زال جمر أبي الثّوار متقدًا

لم تنطفئ ناره يومًا وما برحت **** هي الرسالة كلّفنا بها شرفًا

قد حاربتنا عليها الأرض قاطبةً **** ويَحسبُ النّاس فقر الأردني غنى

ويحسدون عيونًا لا تنام على **** أقول ما قاله البيت القديم لهم

ما في القلوب لغير الحبّ متسع **** وليس إلّا هوى الأحرار يسكنها

أبا الحسين لقد وفّيت في زمن **** وللعروبة والإسلام ما لهما

إنّا على العهد فاذهب يا معلّمنا **** إنّا على العهد فامض يا معلمنا

قصيدة عن عيد الاستقلال الأردني قصيرة

ضرب في المعالي والمنّ، العربية الضلال والسنة

في أعلى وأعلى الرجال حياته في الصباح وبعد الظهر

يا شعار المجد ووحدة الجمال، والآب في الرب

من نسيج الجهاد والفداء من صفاء الليالي وبدء الخيال، شاي طيب

سر بنا لفقر والعلا، ورعنا لندال جحفلا في مجال التوتر وانحسار الزمن

شعر عن استقلال الأردن