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عيد الام ٢٠٢٢ هو رمز للعطاء والجمال والحب، عيد الام ٢٠٢٢رمز لكل رموز الحب والحنان والأمان والصدق والتضحية، فحب الأم لأبنائها حب خالي من المصالح والرغبات وأصدق حب بشري على وجه الأرض.

شعر عن عيد الام ٢٠٢٢

شعر عن عيد الام ٢٠٢٢ أغرى امرؤٌ يوماً غُلاماً جاهلاً بنقوده حتى ينال به الوطرْ قال ائتني بفؤادِ أمك يا فتى ولك الدراهمُ والجواهر والدررْ فمضى وأغرز خنجراً في صدرها والقلبُ أخرجهُ وعاد على الأثرْ لكنه من فرطِ سُرعته هوى فتدحرج القلبُ المُعَفَّرُ إذا عثرْ ناداه قلبُ الأمِ وهو مُعفرٌ ولدي، حبيبي، هل أصابك من ضررْ؟ فكأن هذا الصوتَ رُغْمَ حُنُوِّهِ غَضَبُ السماء على الوليد قد انهمرْ ورأى فظيع جنايةٍ لم يأتها أحدٌ سواهُ مُنْذُ تاريخِ البشرْ وارتد نحو القلبِ يغسلهُ بما فاضتْ به عيناهُ من سيلِ العِبرْ ويقول يا قلبُ انتقم مني ولا تغفرْ، فإن جريمتي لا تُغتفرْ واستلَّ خنجرهُ ليطعنَ صدرهُ طعناً سيبقى عبرةً لمن اعتبرْ ناداه قلبُ الأمِّ كُفَّ يداً ولا تذبح فؤادي مرتين ِ على الأثر

شعر عن عيد الام ٢٠٢٢، لو كتبتُ الأشعارَ من مطر ما أنصفَ الشعرُ قلبها في كلامِ قَلبُها زهرٌ من جنانِ نعـيـم ٍفاحَ في مولدي كما في أيامي لا أرى فوقَ الأرضِ غيركِ عشقاً كيف أهوى منَ الورى يا قوامي كيفَ أُجزي من تمنحُ الفم خُبزاً إن أجوعُ الحنانَ كانـتْ طـعـامـي كَيفَ أُخزي من تمنحُ الدمَ عطراً إن عطشتُ الدُعاءَ صلّتْ أمامـي

شعر عن عيد الأم باللغة العربية الفصحى

شعر عن الأم باللغة العربية الفصحى هذي هي الزهراء بنت محمدٍ.

شعر عن عيد الأم باللغة العربية الفصحى، حسَن لها رَيْحانة وَحُسَيْنها.

وانظرْ إلى الخنساءِ ماذا قدمت.

شعر عن عيد الأم باللغة العربية الفصحى، أهدتْ بنيها في الجهادِ لربها.

خير النساء تقاسُ فيما أسْهَمَتْ.

في صُنع جيل لا يُضاهى صنعُها.

يا وَيْحَ أمٍ أهملتْ وتغافلتْ.

والجيل ضاع فكيف يُغفرُ ذنبها.

والأم في هذا الزمان تغيرتْ.

كانت منارا ثم ضَلتْ دربها.

ان كان ركن البيت أضحى فاسدًا.

يا وَيْلها لفسادها يا ويلها.

والبيت يهوي ان تخلخل ركنه.

والأبن أو بنت تقلد أمها.

أيامها وساعاتها وكلامها.

لا لنْ تغيب ودائمًا في ذكرِها.

هي جنة الدنيا أراني مالكًا.

والجنة الأخرى بحسن دعائها.

ما وجبة أو أكلة من زوجتي.

الا وأمي قد حننت لأكلها.

كم قد طلبتُ المال عند طفولتي.

واللهِ ما بخلت بقلة مالها.

أهل لها ثم الأقارب كلهمْ.

لكنها عنهم تفضل ابنها.

كم ناضلتْ كم جاهدتْ كم قدمتْ.

لم تلْقها يوما تمن بفعلها.

هِيَ رحمة أم رؤوم سميت.

كنز ثمين ليس يدرك كنزها.

سبحانه الرحمن قد أوصى بها.

لولاهُ ما كان العلو لشأنها.

أفلا يكون لها بهذا دافعاً.

لله تشكر كي تؤديَ دورها.

قاموس حب في الصفاتِ جديرة.

لم ترْقَ ليلى او بثينه وَصفها.

حَلقْ بهذا الكون كيف جمالهُ.

كلّ الجمالِ فلا يليقُ سوى بها.

قصيدة عن عيد الأم باللغة العربية الفصحى

قصيدة عن عيد الأم باللغة العربية الفصحى، الأم في كل الأمور أساسها.

أم القرى أم الكتاب وغيرها.

نبع بكل الخير صافٍ ماؤه.

منه الحنان ونابع من قلبها.

قصيدة عن عيد الأم باللغة العربية الفصحى، دفء الأمومة هل وجدتم مثله.

كل الأمان تحسه في حضنها.

حملتك في ألم وعند ولادةٍ.

قاست وكادت أن تلاقي حتفها.

يا حسرة بالحمل كم هي واجهت.

لو كان حل على الجبال لهدها كم كابدت لكنها في لحظة.

تنسى الهموم إذا رأت مولودها.

كم صابرت برضاعةٍ وحضانةٍ.

كم كافحت حتى يشب وَليدها.

مهما بحثت عن الغذاء لصحة.

قد أرضعت خير الغذاء لطفلها.

في الليل كم سهرت إذا هوَ قد بكى.

قصيدة عن عيد الأم باللغة العربية الفصحى، باتت تساهره بعِز منامها.

يا حزنها إن لم ينمْ من عِلةٍ.

مرضت بجانبه تنادي ربها.

تبْكيهِ إنْ عجزت وطال علاجه.

ورجاؤها لو تفتديهِ بنفسها.

بالصبر قد رَبتْ به وَتسلحتْ.

هو مَضرب الأمثال حقاً صبرها.

كم آثرت عن نفسها أولادَها.

لكنهمْ هم ظالمون لحقها.

للنفس تحرِم ما اشتهتْ من أجْلِهمْ.

والإبن ينسى غافلا عن فضلها.

فليعلمْ الأولاد مهما قدَّموا.

للام ما بلغوا أنينَ مَخاضِها.

ان كان حق الأم هذا وَزْنهُ.

كيف الذي سَوّى الجنين ببطنها.

الأم حقاً من تربي نشأنا.

في خدمة الدين الحنيفِ بنصحها.

شعر عن عيد الام للاطفال

أمي أمي ما أغلاها، هي في قلبي لا أنساها، عشت أمي، ادعو ربي طول اليوم، ربي ربي احفظ أمي، عاشت أمي

أمي الحبيبة... أنت زهر فاقت كل الزهور.. أنت شمعة يشع منك النور.. أنت أزكى من كل العطور.

أمي أنابلك فخور.. أنت وسط قلبي البهجة والسرور.. لأجلك تعلمت الكتابة على السطور.

أمي سامحيني لو كان هناك أكثر من الحب لأهديته لكِ.

أمي يا روح المساء، يا نور الفجر، يا قبلة الصباح يا عطر المطر، يا زهرة الحياة، يا جنة الارض، ويا سعادتي دمتي لقلب أنت وريده.

أمي يا حسرة الحب الصاعد بي للجنة عيدك وديان من البركة ونهر من الرضا، أحبا يا أمي.

ماما أنا بحبك.

أحب أمي، أحب أمي، قلب رحيم، يزيح همي، غذا أسأت يوماً إليها تعفو فأدنو، سعداً غليهما، لها خفضت، جناح ذل رضاها أمي، زهور حقل.

شعر عن الأم الحبيبة

أمي هي عيني التي أرى بها الدنيا، هي قلبي الذي ينبض، هي أيامي الجميلة.

أجمل النساء إمرأة سهرت وتعبت وربت وأعطت دون مقابل تدعى أمي.

لو كان العالم في كفة وأمي في الكفة الأخرى لاخترت أمي، اللهم احفظ لي جنتي وأطل في عمرها وبارك فيه.

أمي الغالية.. أماه يا سر ألحاني ومصدرها، ونبع قلبي إذا ما صرت ظمآنا يا نبضة في فؤاد الشعر ما عرفت غدراً ولا عرفت للفضل تكراناً.

شعر عن حنان الأم تويتر

امي غلاها داخل القلب منحوت

أعظم ثلاث حروف تجري بدمي، الله يرحم امهاتنا الي رحلن عن الدنيا.

الورد لامن جاك من كف وحده، ترابها جنه …… وفي شوفها نور، بعت الورد وعفتها لجل ورده،أمي غلاها داخل القلب محفور.

أمي غلاها غير كل المخاليق محدٍ وصل ربع الغلا من غلاها

لو اجمع الدنيا جواهر وياقوت، ولو افهق الضلعين واقول سمي، ماني بوافي حقها لين.. اموت، أمي غلاها ساكن وسط دمي.

قالوا لي اكتب عن غلا أُمي ابيات قلت أُمي اكبر من قصيده جديده ، أُمي غلاها مَ إنحصر داخل الذات وشلون بكتب بالقصيده قصيده.

لو اجمع الدنيا جواهر وياقوت، ولو افهق الضلعين واقول سمي، ماني بوافي حقها لين.. اموت، أمي غلاها ساكن وسط دمي.

شعر عن حنان الأم

شعر عن حنان الأم، ليس في الدنيا من البهجة والسرور مقدار ما تحس الأم بنجاح ولدها.

شعر عن حنان الأم، مهما يفعل الأب فإنّه لا يستطيع أن يجعل ابنه رجلاً، إذ يجب على الأم أن تأخذ نصيبها من ذلك. الأم شمعة مقدسة تضيء ليل الحياة بتواضع ورقة وفائدة.

شعر عن حنان الأم، وجه أمي وجه أمتي.

الأمومة أعظم هبة خص الله بها النساء. الأم تصنع الأمة.

شعر عن حنان الأم، ليس في العالم وسادة أنعم من حضن الأم.

شعر عن حنان الأم، كنزي الحقيقي هو أمي.

شعر عن حنان الأم، لم لأطمئن قط إلا وأنا في حجر أمي.

شعر عن عيد الأم قصير

الأمُّ تلثُمُ طفلَها، وتضـمُّه حـرمٌ سَماويُّ الجمالِ مُقَدَّسُ تَـتَـألَّهُ الأَفـكارُ وهـي جِـوارَهُ وتَـعـودُ طـاهـرةً.

هـنـاكَ الأَنـفُسُ حَـرَمُ الحَيَاةِ بِـطُهْرِها وحَـنَانِها.

هل فـوقَـهُ حَـرَمٌ أَجلُّ وأَقدسُ بوركتَ يا حَرَمَ الأُمومَةِ والصِّبا كـم فـيكَ تـكتملُ الـحَيَاةُ وتَـقْدُسُ.

كل عام وأنتِ بألف خير يا أمي.

شعر عيد الام المتوفيه

نامي بهدوء يا أمي في روضات الجنة، عند ربٍ رحيم، وأنا يا أمي لن أنساكِ من الدعاء، سأحدثُ الله عنكِ في سجودي وقيامي، ولن أنساكِ من الدعاء في كل يوم وفي عيد الأم أيضاً، سأهنئكِ وأدعو لكِ، نامي بهدوء يا أمي فأنا بجانبكِ كل يوم.

وها قد أتى عيد الأم وأنتِ يا أمي في قبركِ، وليس بيني وبينكِ سوى الدعاء، كل عيد أم وأنتِ في جنات النعيم، الرحمة لكِ يا أغلى من فقد قلبي. ليس هُناك كلمات تصفُ مدى اشتياقي لكِ أمي في عيد الأم، فقط تتساقطُ دموع الشوقُ لرؤيتكِ تضحكين، رحمكِ الله وأسكنكِ جناته.

حين يأتي عيد الأم أشعرُ بأن صوتكِ يملأ زوايا المنزل، فأنظر هُنا وهناك متى تدخُلين، لكن لا شيء يدخل، فأتذكرُ فقدانكِ، ورحيلك عن الدنيا، فيعتصرُ قلبي ألماً وشوقاً، رحمكِ الله أمي، ورزقكِ الفردوس الأعلى.

أجمل الصور والخلفيات عن عيد الأم 2022

شعر شعبي عراقي عن عيد الأم

قلادات عيد الأم من مجوهرات عبدالله سكجها