شلل الأمعاء: الأعراض، الأسباب، المضاعفات، العلاج

شلل الأمعاء هو اضطراب له علاقة بأعصاب المعدة، والمعدة هي عبارة عن مخزن للطعام وتعطيه بشكل تدريجي اتجاه للأمعاء، وهذا بحاجة إلى تقلصات على مستوى المعدة لدفش الطعام اتجاه الأمعاء، والعضلات بحاجة لأعصاب والعصب يسمى "العصب المبهم " وهو من أشكال الأعصاب الذاتية، وإذا حصل أي اضطراب أو مرض في المعدة ولم يتم معالجته يؤدي إلى شلل الأمعاء، والجدير بالذكر أن شلل جدران المعدة مفيدة للبدانة إذا كان المريض غير قادر على عمل عملية قص المعدة.

أعراض شلل الأمعاء

الإمساك

قيء وغثيان

نقصان كبير في الوزن

عدم القدرة على الإخراج

غازات

عدم تناول نظام غذائي متوازن

تورم في البطن

ألم نتيجة تشنجات البطن الذي يكون متقطعًا أو متواصلاً

فقدان كبير في الشهية

نفخة

استفراغ

أسباب شلل الأمعاء

مرض السكري

التهاب عصب الرصاص

الإفراط في تناول المهدئات

العلاج الكيماوي لمرضى السرطان

ما هي الأمراض التي تزيد من مخاطر الإصابة بشلل الأمعاء؟

سرطان البطن

الجراحة في منطقة البطن

الحوض التي تسبب الالتصاقات

داء كرون الذي قد يسبب زيادة سُمك جدران الأمعاء مما يؤدي إلى تضييق الممر

مضاعفات شلل الأمعاء

موت في الأنسجة

التهاب الغشاء البريتوني

طرق الوقاية من شلل الأمعاء

تغيير طريقة استخدام للمرحاض في المنزل

استخدام الحقنة الشرجية

اتباع نظام غذائي صحي حسب تعليمات الطبيب

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام مثل المشي السريع لأنه يساعد على تحسين تدفق الدم في أنحاء الجسم المختلفة

تناول الملينات الطبيعية مثل التفاح،اللبن الرائب، جنين الشوفان، الفواكه المجففة مثل التين المجفف، والمشمش المجفف، الفواكة الغنية بالألياف.

تشخيص شلل الأمعاء

اختبار صيام 12 ساعة تقريباً ويكون من الساعة الثانية عشر صباحاً حتى الساعة الثانية عشر مساءًا وبعدها نقوم بعمل غسيل معدة وإذا وجد في الأمعاء طعام بعد صيامه 12 ساعة فيكون تشخيص المريض بـ "شلل الأمعاء".

أما إذا المريض رفض عمل غسيل المعدة لأنها تسبب له الإزعاج فمن الممكن ان تعطيه مادة مشعة يقوم ببلعها وننتظر 12 ساعة لأنه هذه المادة تقوم بتفريغ المعدة من الأكل.

علاج شلل الأمعاء

يوجد علاج دوائي بالأساس يقوم بتحسين حركة المعدة، ويوجد دواء اسمه دومبيريدون فهو يحسن حركة المعدة ومضاد إقياء.

يوجد ايضاً دواء باسبيران فهو يحسن حركة المعدة ومضاد إقياء فعال في تدبير الغثيان والتقيؤ.

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