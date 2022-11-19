طبيب البوابة: أعراض لازالت موجودة بعد عدوى كورونا لا شك أنك لاحظت أنه على مدار العامين الماضيين ، تغيرت أعراض كوفيد-19 بشكل كبير، خلال الموجتين الأولى والثانية، كانت الأعراض الظاهرة لفيروس كورونا أشد مما شهدناه خلال موجة أوميكرون. في السابق كانت الحمى الشديدة والسعال وفقدان حاسة الشم والتذوق وضيق التنفس وألم الصدر من أكثر الأعراض التي تم الإبلاغ عنها شيوعًا ، ثم مع ظهور متغير اوميكرون ، ظهرت أعراض أكثر اعتدالًا تشبه الزكام أو الأنفلونزا.

طبيب البوابة: أعراض لازالت موجودة بعد عدوى كورونا

ما علاقة التطعيم بنوع الأعراض التي تعاني منها:

تشير الدراسات إلى أن حالة التطعيم قد تحدد نوع الأعراض التي يعاني منها كل شخص. في وقت سابق ، أدرجت دراسة "زوي كوفيد" في المملكة المتحدة خمسة أعراض شائعة تظهر لدى الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل ضد فيروس كورونا. وشملت هذه الأعراض التهاب الحلق، وسيلان الأنف، وانسداد الأنف، والسعال المستمر، والصداع.

واليوم، يدعي فريق الباحثين أن أعراض كوفيد قد تختلف عن أولئك الذين تم تطعيمهم بجرعة واحدة فقط.

طبيب البوابة: أعراض لازالت موجودة بعد عدوى كورونا

أهم الأعراض لدى من تم تطعيمهم مرة واحدة

وفقًا لدراسة "زوي"، وهي مشروع بحثي صحي يجمع البيانات من مرضى كوفيد-19، فإن الصداع هو أكثر الأعراض التي يتم الإبلاغ عنها شيوعًا لدى الأشخاص الذين تم تطعيمهم بجرعة تطعيم واحدة.

تقول الدراسة أن الصداع هو حاليًا أحد العلامات "الأولى" لعدوى كوفيد وأكثر شيوعًا من الأعراض "التقليدية" مثل السعال، والحمى، وفقدان حاسة الشم. وأضاف الباحثون: "من المهم أن نتذكر أن الصداع شائع جدًا ، خاصة وأن الكثير منا يحدق في الشاشات لفترة طويلة كل يوم". ولكن على الرغم من أن العديد من الأشخاص المصابين بكوفيد-19 قد يعانون من الصداع ، إلا أن معظم الأشخاص الذين يعانون من الصداع قد لا يكونوا مصابين بكوفيد-19.

طبيب البوابة: أعراض لازالت موجودة بعد عدوى كورونا

كيف يبدو صداع كوفيد؟

يقول بعض الخبراء إن الصداع الناتج عن فيروس كورونا يمكن أن يكون مثل صداع التوتر ، والذي يسبب ألمًا خفيفًا إلى متوسطًا ، مما يؤدي إلى ضيق أو ضغط حول جبهتك أو مؤخرة رأسك وعنقك. وتشمل بعض الخصائص :

ألم متوسط إلى شديد في الرأس قد يدوم لمدة 3 أيام

ألم نابض أو ضاغط

ألم في جانبي الرأس

مقاومة أو عدم استجابة للمسكنات العادية

ومع ذلك ، من المهم ملاحظة أن جميع أنواع الصداع لا تعني بالضرورة الإصابة بعدوى كوفيد-19 . بل يجب على المريض زيارة الطبيب ومناقشة جميع الأعراض ذات الصلة والعثور على مصدر المشكلة.

طبيب البوابة: أعراض لازالت موجودة بعد عدوى كورونا

كيف تعالج الصداع بشكل عام؟

شرب الكثير من الماء والبقاء رطباً

الحصول على قسط وافر من الراحة إذا كنت مصابًا بنزلة برد أو نزلة برد

الاسترخاء ، لأن التوتر يمكن أن يجعل الصداع أسوأ

تناول الأدوية الموصوفة طبيًا لتخفيف الألم

طبيب البوابة: أعراض لازالت موجودة بعد عدوى كورونا

أعراض الأشخاص الذين أحذوا لقاح فردي:

تشمل الأعراض الشائعة الأخرى لكوفيد-19 التي تم الإبلاغ عنها في مرضى اللقاح الفردي ما يلي:

سيلان الأنف

إلتهاب الحلق

العطس

السعال المستمر

طبيب البوابة: أعراض لازالت موجودة بعد عدوى كورونا

طرق الوقاية من العدوى

أفضل طريقة للحد من انتشار الفيروس أو الإصابة بالعدوى هي ارتداء الكمامة، والحفاظ على مسافة اجتماعية آمنة، واتباع تعليمات نظافة اليدين المناسبة ، والتطعيم.

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