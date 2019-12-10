يُعتبر العدس بديلاً صحيّاً للُّحوم بسبب محتواه العالي من البروتين، كما أنَّه غنيُّ بالألياف، ومنخفضٌ بالدهون، وللعدس عِدّة أنواع؛ ومن أكثرها شيوعاً العدس البنيّ، والأحمر والأخضر.

وفي هذا المقال نقدم لكم طريقة عمل شوربة العدس على الطريقة المصرية:

المقادير:

- كوب عدس أصفر مجروش.

- كوب من الشعرية.

-4 أكواب ماء.

-1 بطاطس صغيرة.

- جزرة.

- فص ثوم.

- بصلة مقطعة جوانح.

- ملح وفلفل حسب الرغبة.

- ربع كوب من الزبدة.

طريقة التحضير:

- أولاً نقوم بتحميص كب الشعرية مع ربع كوب من السمنة البلدي ونتركه حتى يبرد تمامًا.

- ثم نقوم بتنقية العدس وغسله جيدًا.

- ثم نغسل الجزر والبطاطس جيدًا ثم نقشرها ثم نقطعهم مكعبات.

- ثم نرفع وعاء عميق على النار، ونضع فيه الماء والعدس.

- ثم نقوم بإضافة البصل، والبطاطس، والثوم والجزر وننتظر حتى الغليان ثم نوطي النار حتى النضج.

- وبعد النضج نضرب الخليط في الخلاط الكهربائي.

- ثم نسكب الشوربة في وعاء الشعرية على النار.

- ثم نضيف الملح والفلفل ويمكن إضافة الماء إذا كانت الشوربة سميكة جداً.

- ننتظر حتى الغليان ثم نرفع الوعاء من على النار ونغطي عليه ونتركه حتى تكمل الشعريه سواها على سخونة الشوربة.

- وأخيراً نسكب الشوربة في صحون التقديم وتُقدم ساخنة خصوصاً في فصل الشتاء البارد، وصحتين وعافية.

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