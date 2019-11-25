تعتبر الشوربة من الأطباق المميزة التي عادةً ما تقدم على موائد الطعام وخاصةً في فصل الشتاء، وذلك بسبب طعمها المميز وقدرتها على تدفئة الجسم، وإمداده بالعديد من العناصر المفيدة، ويعتبر العدس بأنواعه من أهم المواد الغذائية المستخدمة لإعداد الشوربات بطرقٍ ونكهاتٍ مختلفة، وفي هذا المقال نقدم لكم شوربة العدس بالدجاج:

المكوّنات:

- جزرتان مقشرتان ومقطّعتان إلى مربعات صغيرة.

- قطعتان من فخذ الدجاج.

- نصف كوب من الأرز.

- كوب ونصف من العدس الأحمر.

- ملعقتان صغيرتان من الزعتر.

- ليمونتان.

- ثلاثة فصوص من الثوم المهروس.

- بصلة مفرومة ناعماً.

- ثماني ملاعق صغيرة من زيت الزيتون.

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طريقة التحضير:

- أولاً نسخن كميّة صغيرة من زيت الزيتون على نار متوسطة، ونقلي فيه أفخاذ الدجاج مع التقليب المستمر حتى تتحمّر بالكامل.

- ثم نرفع أفخاذ الدجاج المحمّرة، ونضعها في طبقٍ جانباً.

- ثم نشوح البصل في كمية الزيت المتبقية، ونضيف إليه الثوم المهروس، ونقلي المكوّنات حتى تصبح ذهبيّة اللون.

- ثم نضع أفخاذ الدجاج فوق مقلي البصل والثوم، ونعصر نصف ليمونة.

- ثم نغسل كميّة العدس، ونضيفه إلى المكوّنات.

- ثم نضيف الجزر المقطّع ثمّ نسكب ثمانية أكواب من الماء في القدر.

- نغطي القدر، ونتركه يغلي على النار لمدة ساعة حتى ينضج العدس والدجاج، مع إزالة الرغوة المتكوّنة على السطح في كل مرة.

- ثم نضيف الأرز، والزعتر، ونترك المكوّنات تغلي على نار هادئة لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

- وأخيراً، نسكب شوربة العدس بالدجاج في طبق، ونعصر فوقها ليمونة، وصحتين وعافية.

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