فوائد القرع أنه غني بالمغذيات ومضادات الأكسدة، ويعتبرالقرع غني بمجموعة من الفيتامينات والمعادن والألياف المهمة لصحة الجسم والتي لها فوائد ايجابية تعود على الصحة، ومن فوائد القرع تنظيم ضغط الدم، خفض خطر الإصابة بالسرطان، تعزيز جهاز المناعة،محاربة مرض السكري، وتعزيز صحة العين.

أما التفاح دعم صحة الجهاز العصبي، خفض خطر الإصابة بالجلطات، الحفاظ على صحة القلب، الحماية من السكري، المساعدة على فقدان الوزن، الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، دعم المناعة والحفاظ على صحة االعظام.

شوربة القرع والتفاح الخريفية الكمية ٢-٣ أشخاص، وممكن أن يستبدل الجوز ببذور القرع المحمصه

مقادير شوربة القرع والتفاح الخريفية

٢٤٠غم قرع

١ تفاح أخضر، مقطع مكعبات

١ بصل حجم وسط، مقطع أرباع

٢ حص ثوم، مقشر

١ ملعقة كبيرة زيت زيتون

ملح وفلفل أسود، حسب الرغبة

١/٢ ملعقة صغيرة قرفة

١/٤ ملعقة صغيرة جوزة الطيب

١/٤ ملعقة صغيرة بابريكا / مسحوق الفلفل الأحمر

١/٤ ١ كوب مرق دجاج (محضر بالمنزل) أو ماء

٢ ملعقة كبيرة خل التفاح أو عصير ليمون

للتزيين

جوز مفروم

بقدونس مفروم

طريقة تحضير شوربة القرع والتفاح الخريفية

أولاً احمّى الفرن على درجة ٢٠٠ مئوية.

ثم غلف صينية خبز بورق الزبدة.

ثم يقطع القرع إلى نصفين، تزال البذور ويقطع كل نصف إلى ربعين.

ثم يدهن القرع من الداخل بزيت الزيتون ويرش عليه القليل من الملح والفلفل ويوضع على الصينية من جهة القشرة.

ثم توضع الصينية بالفرن وتخبز لمدة ٢٠ دقيقة

ثم يضاف الثوم والبصل والتفاح ويقلب القرع على الجهه الداخليه ويخبز لمدة ٢٠ دقيقة إضافيه أو حتى يستوي.

ثم ترفع الصينية من الفرن ويقشّر القرع ويوضع مع التفاح والبصل والثوم والمرق والبهارات في محضرة طعام أو وعاء مجوف.

ثم تطحن المكونات حتى تتجانس ويصبح ملمسها ناعماً.

في حال كان المزيج كثيف جداً يضاف القليل من الماء.

ثم تسكب الشوربه في قدر ويضاف خل التفاح أو عصير الليمون وتوضع على النار لتسخن وتعدل البهارات حسب الحاجة.

وأخيراً تسكب الشوربة في زبادي وتزيّن بالجوز والبقدونس وصحتين وعافية.

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