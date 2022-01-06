مع دخول فصل الشتاء تعتبر الشوربة مفيدة جداً خلال فصل الشتاء البارد، من فوائد الشوربة في فصل الشتاء تساعد على النوم العميق ومضادة للإرهاق وتعب اليوم وتساعد أيضاً على فقدان الوزن والاحتفاظ برشاقة الجسم.

الشوربة في فصل الشتاء تقوم بتطهير جسمك والتخلص من السموم كما أنها تحتوي على أهم الفيتامينات والألياف للشعور بالشبع لفترة أطول.

شوربة تشعرك بالدفىء خلال فصل الشتاء البارد وهي شوربة البطاطا الحلوة مع أوراق السبانخ وهي تكفي لأربعة أشخاص وسعراتها الحرارية فقط 90 سعرة.

شوربة البطاطا الحلوة مع أوراق السبانخ

مقادير شوربة البطاطا الحلوة مع أوراق السبانخ

بصلة كبيرة مقشرة و مقطعة الى شرائح

فص ثوم مقشر و مهروس

1 لفت مقشر و مفروم

حجم متوسط البطاطا الحلوة المقشرة والمفرومة

2 كوب من مرقة الخضار

2 كوسا حجم كبير مقطعة قطع صغيرة

باقة من الكرنب

حفنة من اوراق السبانخ

طريقة تحضير شوربة البطاطا الحلوة مع أوراق السبانخ

أولاً قومي بقلي البصل والثوم في مقلاة مع القليل من الماء.

ثم قومي بإضافة اللفت والبطاطا الحلوة واقلي مدة 5 دقائق تقريباً.

ثم ضعي مرقة الخضار واتركيها على نار خفيفة مدة 10 دقائق.

ثم قومي بإضافة الكوسا واللفت وحركيها جيدًا و اتركيها على نار خفيفة مدة 6 دقائق تقريباً

ثم قومي بإضافة السبانخ واتركيها مجددًا على نار خفيفة لدقيقة إضافية.

ثم قومي بسكب جميع المقادير معا في خلاط، وامزجيها جيدًا حتى تصبح سلسة.

وأخيراً ضعي بعض البقدونس المفروم في مقلاة على نار خفيفة للتزيين إذا رغبتِ، وصحتين وعافية.

فوائد البطاطا الحلوة

مصدر جيد غني بالألياف، والفيتامينات، والمعادن.

تعزيز صحة الجهاز الهضمي

الحماية من السرطان

تعزيز صحة البصر

تحسين الوظائف الإدراكية

تعزيز عمل جهاز المناعة

مناسبة لمرضى السكري

فوائد السبانخ

الوقاية من أمراض السرطان

تساعد على دعم جهاز المناعة

تنظيم ضغط الدم

الحفاظ على صحة جهاز الدوران

تحسين الهضم

الحفاظ على صحة العظام

الوقاية من فقر الدم

المساعدة في خسارة الوزن

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