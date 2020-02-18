صفات المدير الفاشل في العمل

المدير الفاشل هو المدير الذي لا يعطي التفويض الكامل أو الثقة الكاملة للفريق، أو المدير الغير مهني حيث يقوم بإعطاء الفريق مهامات وينسبها له.

يجب أن يتمتع المدير بشخصية مميزة وذكاء وحنكة وخبرة ومرونة في مواجهة مشاكل وظروف العمل، فهو منصب لا يصلح للجميع، إذ ينشغل الكثير منهم بالوصول إلى المال والسلطة وتقديم المصالح الشخصية على المصلحة العامة، ومنهم من يتمتع بصفات تؤدي إلى الفشل بالإدارة، ومن صفات المدير الفاشل ما يأتي:

1- لوم الآخرين على جميع المشاكل: من أبرز صفات المدير الفاشل التهرب من المسؤولية، واتهام الآخرين بالتقصير.

2- الافتقار إلى الحماس والشغف للأعمال: روح المدير السائدة تؤثر على موظفيه فإن لم يكن لديه شغف وحماسة لما يقوم به فسيؤثر ذلك سلبًا على حماسة ونشاط فريقه للعمل مما يؤثر على الجودة والكفاءة في العمل.

3- الاهتمام بالدخل أكثر من أي شيء آخر: المدير الفاشل يبحث عن نتائج مادية سريعة دون أن يمتلك أفق بعيد ورؤية مستقبلية، فمعيار النجاح لديه الأرباح المادية فقط، وهذه أكبر مشكلة قد تواجه مؤسسة تسعى للتميز على المدى البعيد.

4- الافتقار إلى الاستماع لآراء الآخرين: فعبارة :"افعل ما أقوله لك" هي عبارة غالبًا ما تسمع من المدير الفاشل، فيحرم المؤسسة من الأفكار المتنوعة ومن الحلول الخلاّقة.

5- الافتقار إلى التعاطف والاندماج مع الموظفين: الحفاظ على علاقة ودية بين المدير وفريق عمله ومحاولة معرفة المشاكل التي تواجههم في العمل ومحاولة مساعدتهم لتخطيها صفات يفتقر إليها المدير الفاشل.

6- الاستعداد للتضحية بالقيم والمبادئ: من صفات المدير الفاشل استعداده للتخلي عن مبادئه من أجل مصلحة ذاتية أو ظهور أو حتى التهرب من المسؤوليات، فتجد فريق عمله في حيرة من أمرهم في تفسير تصرفاته وقراراته ولا يمكن التنبؤ بردود أفعاله.

7- يخاف دومًا من الفشل: الخوف من الفشل يقود دومًا للفشل، فتجد المدير الفاشل متردد باتخاذ القرارات، ويفتقر للثقة بالنفس لتحمل نتائج قراراته.

8- يُركِّز على السلطة أكثر من القيادة: المدير الناجح جزء من فريق عمله ومتجه وداعم لهم من جميع النواحي، أما المدير الفاشل فيرى نفسه في مكان أعلى من فريق عمله وينتصر دوره على إصدار الأوامر والتسلط والتوبيخ، وإهمال الرأي الآخر.

9- لا يهتم بالتفاصيل ولا بتنظيم المعلومات، ويفتقر للخيال والإبداع.

وأهم صفة لتصبح مدير ناجح هو أن تفهم ظروف الفريق الشخصية وكيف هي حياتهم وتقف معهم في فرحهم وحزنهم، وأن تعطي feed back أول بأول لأنه من حق كل شخص حتى يتطور.

وبالفيديو شاهد اخصائية الموارد البشرية "دانا حسن" تتحدث عن صفات المدير الفاشل في العمل: