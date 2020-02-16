مجموعة نصائح لترتيب مكتبك في العمل

هل أنتِ إمرأة عاملة؟ هل تعتمين بترتيب مكتبك؟ هل تشعرين بالراحة والتركيز عندما يكون مكتبك مرتب؟ هل ترتيب مكتبك يشعرك بالعمل والإنتاج؟ كيف أرتب مكتبي في العمل؟ ما هي طريقة تنظيم المكتب؟

مكتبك هو المكان الذي تقضي فيه معظم يومكِ، وقد تعتقدين أنه ليس لديكِ الوقت الكافي لتنظيم مكتبكِ وتنسيقه وترتيب ملفاتك وأوراقك؟، ولكن لو تدرك ماذا تفعل هذه الفوضى في وقتك ونفسيتك، لأعدت التفكير في الموضوع، فالمكتب النظيف والمرتب يمهد الطريق لزيادة الإنتاجية، وتقليل الوقت الضائع، والكثير من راحة البال.

لذا عزيزتي العاملة اتبعي هذه النصائح لترتيب مكتبك وتنظيم ملفاتك وأوراقك بشكل جيد ومنسق وجميل كي تحافظين على أجواء لطيفة تساعدك على العمل والإنتاج:

1. احرصي على ترتيب المكتب بشكل جيد، اتركي فراغات كافية بين محتويات المكتب، تسمح بالحرية في الحركة،ولا تضع كتبًا أو ملفات على الأرض.

2. لا تضعي على مكتبك إلا ما تقوم به الآن، أو ما ستحتاجينه خلال اليوم، بقية الأشياء لابد أن يكون لها مكانها الخاص، في الأدراج، في المكتبة، في الحقيبة، في الخزانة، أو في سلة المهملات.

3. احرصي على تنظيم الملفات المكتبية الورقية بطريقة منسقة وسهلة للبحث، كترتيبهم حسب التاريخ أو حسب الأحرف الأبجدية، أو أي طريقة ترتيب أخرى تسهل عليك تنظيم الملفات وإيجادها عند الحاجة لها، كما أن الاحتفاظ بنسخ إلكترونية من الملفات الورقية سيضمن لك عدم تعرضها للتلف أو الضياع، كما سيسهل عليك تصفحها والبحث عنها.

4. خزني الأشياء التي لا تستخدمينها بشكل متكرر في مناطق أقل سهولة؛ للوصول إليها، فالأشياء التي لا يتم اسخدامها بشكل متكرر، ليس بالضرورة أن تكون في متناول يدك. عن طريق وضعها بعيدًا، فأنت تصنع مساحة للأشياء التي تستخدمها بشكل متكرر.

5. صنفي أشياءك، قرري ما هي الأشياء الأكثر استخدامًا، أشياء مثل أقلام الرصاص وأقلام الحبر والمقص والوثائق المهمة وعلبة المناديل الورقية والأوراق الصغيرة اللاصقة أو حتى كريم اليدين، وضعي هذه الأشياء في درج يسهل الوصول إليها، أو في علب على مكتبك.

6. أبقي على مقربة منك ساعة وتقويم، يجب أن يكون لديكِ الأشياء والأدوات التي تساعدك على إبقاء مكتبك منظمًا، وتذكري أنكِ لا تنظمي مكتبك فقط بل عملك أيضاً.

7. سلة المهملات هامة جدًا، تخلص فورًا من أي شيء ليس له أهمية ولن تحتاجه بعد ذلك.

8. لا تنسي تنظيف الأشياء الصغيرة والنباتات (الطبيعية والاصطناعية) والديكورات، إذا كانت مغطاة بالغبار.

9. ضع الأشياء في مكانها الصحيح، اجمع الأشياء وأعد توزيعها في مكانها، اجمع كل شيء ليس في مكانه الملائم وضعه حيث يجب أن يكون.

10. حافظي على إضاءة جيدة فوق مكتبك.

11. أضيفي لمسات جميلة إلى مكتبك دون مبالغة، واحرصي على أن تجعليها إضافات صغيرة وبسيطة كي لا تأخذ مساحة من مكتبك وكي لا تسبب الإزعاج بدلاً من إضفاء الجمال، مثل الإكسسوارات تعكس هواياتك الرياضية أو الفنية، أو نباتات خضراء صغيرة تمنح المكتب لوناً ورائحة عطرة، أو حوض أسماك ملوناً يضفي رونقاً من نوع خاص على أجواء المكتب.

12. كل يوم هو بداية جديدة، في نهاية اليوم قم بعملية تصفح سريعة؛ لوضع كل شيء في مكانه بحيث تبدأ بداية جديدة ونظيفة في اليوم التالي.