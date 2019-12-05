صفات رجل برج القوس في العمل والحب

برج القوس هو البرج التاسع من الأبراج الثانية عشر، ويعتبر من أفضل الأبراج حسب أخصائيي الفلك، و يمتد برج القوس من 23 نوفمبر – 21 ديسمبر، لونه المفضل هو اللون الأرجواني، والكوكب المؤثر عليه هو كوكب المشتري، ويصنف من الأبراج النارية.

يتّصف أصحاب هذا البرج بوجه طفولي منطلق للحياة يتميّز بحركاته العفويّة البسيطة التي تنبع من داخله دونما تفكير، ويتميّز برج القوس بطفولته المصاحبة له كلّما كبر فهو برج البراءة والعفويّة والمرح والإبتسامة الساحرة.

ويعبّر برج القوس عن مخيلاته ببراءة لا متناهيّة وعنده مثل في الحياة يعتمده دائماً ( أسلم الطرق هو الخط المستقيم ) فهو لا يحب الكذب ولا الأساليب الغير سليمة ، يتميّز برج القوس بصدقه ويتوقّع الصدق ممن حوله وهذا ما يوقعه بمتاهات الحياة ومشاكلها وعراقيلها، فهو أقرب للمثالية .

ويتميّز أصحاب هذا البرج بالصّراحة الصارمة ولهم لسان سليط إذا ما حاول أحدهم مس كرامتهم أو جرحهم ، ولكن بنفس الوقت صاحب هذا البرج هو الذي يجرح ويداوي .

ومن صفات رجل برج القوس في العمل:

- يعشق رجل القوس التحدي في العمل، وإلا سيمل بسرعة.

- لديه آراء جيدة وناتجة عن خبرة، مما يجعل الجميع يثق في رأيه واستشارته.

- يتحمس عند وجود أفكار وخطط جديدة، بذلك يشعر بالراحة الكبيرة.

- صريح إلى أبعد مدى في العمل مما يجعله محط ثقة لمن حوله.

أما رجل برج القوس في الحب:

- شخص عنيد فهو إذا وضع هدفاً معيّناً وصل إليه.

- فضولي وهذا ما يجعله يتعرف على العديد من النساء.

- رجل القوس يواجه صعوبة أحياناً في إيجاد الحب الحقيقي، لأنه لا يعبر عن مشاعره بكل سهولة وصراحة.

- إذا وقع رجل القوس في الحب يجب على شريكته أن تتقبل إثارته فهو يمكن أن يثيرها في كلماته وغزله فبذلك تشعر بأنها تحلق في سماء الحب والرومانسيّة.

- يحب رجل القوس أن تكون شريكته صريحة معه وأن تقول له كل شيء يدور في مخيلتها لكن يجب عليها أن تعلم بأنه هو لن يقول لها كل شيء فهو غامض أحياناً في العلاقات العاطفية، ولا يمكنه أن يكون رومانسياً على الدوام.

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