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7 أمور لا يحبها "برج القوس"!

منشور 21 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2019 - 01:19
برج القوس
برج القوس

 يبدأ برج القوس  من 22 نوفمبر إلى 21 ديسمبر من كل عام، وتختلف شخصية صاحبه اختلافاً كلياً عن باقي الأبراج فصاحب هذا البرج يتميز بطبيعة نارية فهو يعتبر من الأشخاص سريعي الغضب ولكن سرعان ما يهدأ ويراجع نفسه بأسرع وقت، وربما يقدم الاعتذارات، كما يتميز برج القوس بلسان سليط ، حيث إن كلامه فيه نوع من الجرأة وقد يجرح الشخص الذي يكون أمامه بسهولة.  

إذا كنت من برج القوس أو تعرف شخصاً عزيزاً عليك من هذا البرج.. تابع هذا الفيديو الذي يوضح لك ما يجب أن تتفاده من الأمور التي لا يحبها أصحاب برج القوس   

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