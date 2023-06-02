البوابة- تعيش المملكة الأردنية الهاشمية هذه الأيام لحظات سعادة وفرح غير مسبوقة مع توالي المناسبات السعيدة، كان أبرزها حفل عقد قران و زفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على الأميرة رجوة الحسين الذي حظي باهتمام محلي وعالمي. ولا شك أن مراسم حفل الزفاف والاحتفالات التي سبقته قد لامست قلب كل أردني وأردنية، وشعرنا كلنا بالفخر والحب والدفء الذي جمع العائلة الأردنية الواحدة في يوم زفاف وطني. وبهذه المناسبة العزيزة نتقدم من مقام صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين بخالص التهاني والتبريكات، ونقول له " قوّك يا أبو حسين، عاش الوطن وعاش الملك ذخراً لعز الوطن، ودامت أفراح الوطن سيدي. وادام الله عزك ومُلكك لتبقى لنا القائد والأب الحنون والقدوة. كل الولاء والانتماء لك سيدي."

بعيداً عن الأزياء والموضة، نستعرض معكم في هذا المقال أجمل اللحظات الملهمة والرائعة التي رأينا فيها سيدي الملك عبدالله في صورة الوالد الحنون، الفخور، السعيد، الحزين، والمرهق أيضاً، لقد قام جلالته منذ شهر آذار بالاحتفال مع كل الأردنيين بأهم وأدق المناسبات السعيدة التي عاشتها العائلة الأردنية الهاشمية، فكان أفراد الشعب الأردني أول مشارك في كل الاحتفالات، وفي أهم اللحظات التاريخية الهامة. "ربي يسعدك يا سيدي" .

صور ملهمة لجلالة الملك عبدالله الثاني لامست قلوب الأردنيين

1. من حفل زفاف الأميرة إيمان البنت الكبرى لجلالة الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا

2. من عقد قران الأميرة إيمان جلالة الملك عبدالله الثاني يوقع على عقد الزواج

3. حفل تخريج الأميرة سلمى أصغر بنات جلالة الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا من جامعة ساوثرن كاليفورينا

4. من حفل تخريج الأميرة سلمى برفقة الملكة رانيا العبدالله

5. من حفل تخريج الأمير هاشم بن عبدالله الثاني من مدرسة كينغز أكاديمي

6 . من حفل تخريج الأمير هاشم بن عبدالله الثاني مع الأمير علي وكريمته الأميرة الجليلة

7. من حفل استقبال عيد الاستقلال السابع والسبعين للمملكة الأردنية الهاشمية في العاصمة عمان تظهر الأميرة سلمى في الصورة

8. في حفل القرا الذي أقيم في مضارب بني هاشم بصحبة صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال (عم الملك عبدالله الثاني)

9. من حفل القرا أهدى جلالة الملك عبدالله الثاني، سيفا هاشمياً من سيوف بني هاشم، إلى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، نقش عليه آية من القرآن الكريم وهي "إن ينصركم الله فلا غالب لكم".

10. في حفل عقد قران الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد

11. جلالة الملك عبدالله الثاني شاهد على عقد قران نجله الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد

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