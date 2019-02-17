ضعف الأعصاب: الأسباب، الأعراض، العلاج، الأطعمة التي تقويهم!

من أسباب ضعف الأعصاب مرض السكري

ضعف الأعصاب هو أحد الأمراض العامّة واعتلال بالأعصاب وغالباً ما يتم تصنيف ضعف الاعصاب بناءً على نوع أو موقع الأعصاب المصابة، كما ويمكن تصنيف ضعف الأعصاب بناءً على الأمراض التي تسببها، فعلى سبيل المثال، يسمّى اعتلال الأعصاب الناجم عن مرض السكريّ اعتلال الأعصاب السكري.

أعراض ضعف الأعصاب:

- الوخز في اليدين والقدمين.

- الشّعور بارتداء قفّازات أو جوارب ضيّقة.

- الشّعور بالخدران في اليدين والقدمين.

- الشّعور بالثّقل والضّعف في الذّراعين والسّاقين، الأمر الذي يُؤدّي إلى الشّعور بالتقيُّد.

- سقوط الأشياء من اليد.

أسباب ضعف الأعصاب:

- مرض السكريّ.

- تعاطي الكحول.

- تلف الأعصاب بعد التعرّض لإصابة ما.

- ضعف نشاط الغّدة الدرقيّة.

- المرض المزمن للكبد.

- أمراض المناعة الذاتيّة.

- قد يحدث ضعف الأعصاب أيضاً من دون سبب معروف.

أطعمة تساعد على تقوية الأعصاب:

- التّركيز على الأطعمة التي تحتوي على فيتامين ب1، ب6، ب12.

- الأطعمة التي تحتوي على الحمض الدهنيّ أوميغا 3.

- تناول الخضروات والفواكه والبروتينات التي لا تحتوي على الدّهون.

- يُنصَح مصابو ضعف الأعصاب بتناول الأطعمة المُقوّية منها فيتامين ب؛ فعوز هذا الفيتامين يُسبّب شعوراً بوجود دبابيس في أصابع القدم، أو حرق في القدمين خصوصاً في اللّيل.

- تتضمّن الأطعمة التي تحتوي على هذا الفيتامين الكبد، ولحم البقر، والمأكولات البحريّة، والخميرة، والفول، والبيض، وبذور دوّار الشّمس.

علاج ضعف الأعصاب:

1- العلاج الدوائيّ بالمُسكّنات التي تُباع من دون وصفة طبيّة، والذي يتضمّن المُسكنّات، ومُضادّات الالتهاب اللاستيرويديّة.

2- العلاج الدوائيّ بما يحتاج لوصفة طبيّة، من ذلك بعض الأدوية المُضادّة للاختلاج، وبعض الأدوية المُضادّة للاكتئاب.

3- ويُذكَر أنّ الطّبيب قد يقوم بدمج العلاجات الدوائيّة للسّيطرة على الأعراض والحصول على النّتائج المرجوّة.

4- حصر الأعصاب؛ حيث يقوم الطّبيب بحقن مادّة مُبنِّجة في العصب مباشرة.

5- الإقلاع عن التّدخين باعتبار كلّ أشكاله تزيد الأعصاب ضعفاً، كما وقد يُؤدّي إلى إتلاف الأعصاب.

6- يُفضّل عدم الإفراط في تناول المُنبّهات، كالشّاي والقهوة، في تلك المرحلة؛ حيث إنّها تقوم بنتيجةٍ عكسيّة من خلال زيادة الضّغط على الأعصاب.

7- مُمارسة التّمارين الرياضيّة لأنّها تُقلّل ممّا يشعر به المُصاب من عدم راحة.

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