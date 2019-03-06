ضعف السمع المفاجئ: الأسباب، الأعراض، طرق العلاج!

يُعتبر ضعف السمع المفاجئ حالة طبية طارئة تستدعي العلاج فوراً

ضعف السمع المفاجئ يحدث عند الشخص إمّا بشكلٍ جزئي أو بشكل كلّي ممّا يسبّب عدم القدرة على سماع الأصوات وفهمها بشكلٍ جيّد، أو فقدان القدرة على سماعها، وذلك بسبب العديد من العوامل المؤدية إلى حدوث ذلك.

وفي هذا المقال سنستعرض لكم الأسباب التي تؤثر على حالة السمع، والأمراض التي تؤثر على حاسة السمع، الأعراض ضعف السمع المفاجئ، وطرق علاج ضعف السمع المفاجئ:

سبب ضعف السمع المفاجئ:

- العامل الوراثي وجينات السمع.

- التقدم في السن

- التعرض الدائم للضوضاء والأصوات المرتفعة جداً لفترة من الوقت

- تناول الأدوية والعقاقير التي تؤثر على حاسة السمع

الأمراض التي تؤثر على حاسة السمع:

- مرض السكري

- ضغط الدم المرتفع

- أمراض القلب والشرايين التي يُمكن أن تُصيب الشريان المُغذي للأذن، وبالتالي التأثير على السمع.

- الإصابة باضطرابات في الأذن الداخلية.

- نقص الإشارات الواصلة إلى المخ نتيجة حدوث خلل في إمدادات الأكسجين والغذاء.

أعراض ضعف السمع المفاجئ:

- من أعراض ضعف السمع المفاجئ عدم سماع الحديث من المرة الأولى، وتكرار الطلب بإعادته. صعوبة التمييز بين حرفي الفاء والسين.

- صعوبة فهم الحديث عند وجود أصوات أخرى مجاورة.

- صعوبة التركيز في الكلام عند وجود أكثر من مُتحدِث في الوقت ذاته.

- مواجهة صعوبة في التحدث، وفهم الكلام عند إجراء المكالمات الهاتفية.

- من أعراض ضعف السمع المفاجئ سماع الكلام بطريقة خاطئة، والرد عليه بشكل خاطئ أيضاً.

- سماع أصوات غريبة ومستمرة في الأذن؛ كالرنين، والهدير.

علاج ضعف السمع المفاجئ:

- استخدام العديد من العقاقير والأدوية التي تحسن الحالة حسب إرشادات الطبيب المختص.

- تحسين حاسة السمع من خلال التدخل الجراحي.

- استخدام بدائل عن بعض الأدوية التي يتناولها المريض، وتُسبب ضعفاً في السمع.

- تناول فيتامين ب والكورتيزون. العلاج بالأكسجين.

- العلاج السلوكي إذا كان سبب الإصابة بفقدان السمع المفاجئ يعود إلى ضغط عصبي ونفسي.

- اعتماد نظام علاجي مبني على أساس أكثر العوامل المُسببة توفراً عند عدم القدرة على تحديد السبب الرئيسي وراء فقدان السمع المفاجئ مثل: العلاج من مجموعة الستيرويدات أو استخدام الأدوية الموسعة للأوعية أو الأدوية المضادة للالتهابات أو الأدوية المدرة للبول أو الأدوية المضادة للحمات.

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