ضعي هذه الأمور في اعتبارك قبل اتباع نظام غذائي جديد

أصبح اتباع صيحات التخسيس والأنظمة الغذائية الصحية امرا شائعا للغاية، ويزداد انتشارا يوما بعد يوم، ولكن الحقيقة أنه من الضروري أن تأخذي الأمور التالية في عين الاعتبار:

تناول الطعام على مراحل

بدلا من الالتزام بثلاث وجبات منتظمة، ينصح الخبراء أن تتناولي وجبات صغيرة على مدار اليوم وتناول الفواكه بشكل متقطع قبل وجباتك الرئيسية لمساعدة الجسم على العمل بكفاءة أكبر طوال اليوم.

تناول السمك وصحة القلب

الأسماك غنية بالبروتين ومنخفضة السعرات الحرارية، كما تحتوي الأسماك على أحماض أوميغا 3 الدهنية التي تزيل الدهون الزائدة في الدم، كما يمكنك تناول اللحوم الخالية من الدهون وصدور الدجاج.

شرب الكثير من الماء

يساعد الماء في الحفاظ على توازن سوائل الجسم وتنشيط العضلات، وطرد كل السموم من الكلى وتعزيز وظائف الأمعاء الطبيعية، كما يحافظ على صحة الجلد ويساعد على التحكم في استهلاك السعرات الحرارية.

زيادة استهلاك الكالسيوم

الكالسيوم ضروري لتقوية العظام والأسنان، كما أن خصائصه تساعد على التنحيف وتعزيز الايض ليساعدك على الحفاظ على رشاقتك ونحافتك، كما تشمل الأطعمة الغنية بالكالسيوم الجبن والحليب قليل الدسم والخضروات الورقية والأسماك المعلبة بعظامها.

تناول الفيتامينات والمعادن بانتظام

الفيتامينات والمعادن ضرورية لكل نظام غذائي، وهي تساعد على منع المشاكل الصحية مثل السرطان وأمراض القلب، ويمكنك الحصول عليها من البطاطس وكبد البقر والفلفل الأحمر الحلو.

تجنب استهلاك الأغذية المصنعة

الأطعمة المصنعة مثل المعكرونة سريعة التحضير والمكسرات المنكهة وفشار الميكروويف غنية جدًا بالسكر، وتزيد من مستوى الكوليسترول وتراكم الدهون، حيث يرتبط الاستهلاك المنتظم للأطعمة المصنعة بأمراض مثل السكري والسمنة والسرطان.

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