طبق عيد الحب: ستيك اللحم

ستيك اللحم من الوجبات المفضلة عند الكثير من الأشخاص، والتي تقدّم كوجبة رئيسة على الغداء أو العشاء، والذي يمكن تحضيره بالقلي أو الشوي، كما يمكن تقديمه مع صلصات متنوعة.

لذلك يلجأ الكثير من الناس لتناول ستيك اللحم للحصول على الفائدة الغذائية الكبيرة، وكذلك للتمتع بالطعم اللذيذ الذي تتميز به هذه الوصفة، وفي هذا المقال نقدم لكم ستيك اللحم:

مقادير ستيك اللحم:

- اثنا كيلو غرام من شرائح فيليه لحم البقر.

- ملعقة صغيرة من الكمون.

- علبة لبن رائب متوسطة الحجم.

- ملعقتان كبيرتان الحجم من عصير الليمون.

- ملعقة صغيرة من الثوم المفروم ناعماً أو المدقوق.

- ثلاث حبات من البندورة للشوي.

- أربع حبات كبيرة من الفلفل الحلو مقطعة إلى شرائح للشوي.

- بصلتان مقطّعة إلى شرائح كبيرة للشوي.

- حبة كبيرة من البصل مفرومة فرماً ناعماً.

- الملح والفلفل "حسب الرغبة".

- عصير حبتين من البندورة للتبيلة.

مقادير الصلصة:

- حزمة كبيرة من الكزبرة.

- حزمة كبيرة من البقدونس.

- ملعقتان كبيرتان من الخل الأبيض.

- ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

- نصف سن من الثوم المفروم فرماً خشناً.

- ربع ملعقة صغيرة من مطحون الفلفل الحار، أو يمكن استبدالها بقرن من الفلفل الأخضر الحرّيف.

- ربع ملعقة صغيرة من بودرة الكمون.

طريقة تحضير ستيك اللحم:

- أولاً قومي ببرش حبة البصل ثم اعصريها جيّداً لغرض الحصول على عصيره فحسب.

- ثم ضعي كل من عصر البندورة وعصير البصل بداخل وعاء كبير الحجم.

- ثم أضيفي إليه كلاًّ من الزبادي والثوم، وكذلك عصير الليمون وبهار الكمون والفلفل وملح الطعام.

- بعد ذلك اخلطي كل المقادير وقلّبيها جيّداً.

- ثم أضيفي شرائح اللحم وقلّبيها مع التتبيلة لكي تمتزج جيّداً.

- ثم اتركيها من ساعة إلى ساعتين بداخل الثلاجة ولكن الأفضل هو تجهيزها قبل الطبخ بيوم؛ حتى تتشرب قطع اللحم التتبيلة بشكل جيّد.

- ثم خذي قطع اللحم واشويها، ولكِ الخيار في استعمال الوسيلة التي ترينها مناسبة للشوي.

- يمكنك شويها على الفحم أو باستخدام الشواية الكهربائية، استخدمي ما هو متوفر لديك.

- بعد شيّ القطع ضعيها في صحن التقديم، وغطيها بقطعة قصدير كي تحافظ على سخونتها.

- ثم اشوي حبات البندورة والفلفل، وقطع البصل لتضعيها بجانب شرائح اللحم المشوي في طبق التقديم.

- ثم اغسلي خضراوات الصلصة وصفّيها من الماء.

- ثم اقطعيها وضعيها في الخلّاط اليدوي أو محضّرة الطعام إن توفرت لديك، إلى أن تمتزج المقادير مع بعضها البعض.

- ثم أضيفي التوابل إن أردت، وضعي الصلصة في طبق جانباً.

- ضعي مقادير السلطة من بندورة وفلفل وبصل في وعاء.

- ثم قلّبيها مع بعضها البعض، وأضيفي إليها الصلصة.

- الآن أصبحت الوجبة جاهزة قدمي لحم الستيك المشوي، مع الصلصة لمائدة عيد الحب وصحتين وعافية.