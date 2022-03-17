طبيب البوابة: هل الجري على جهاز المشي آمن؟ يتأكد جميع المتحمسين للصحة من ممارسة التمارين الرياضية في صالة الألعاب الرياضية لمدة أربعة إلى خمسة أيام على الأقل في الأسبوع. تساعد تمارين الكارديو وتمارين رفع الأثقال وأشكال أخرى من التمارين في صالة الألعاب الرياضية على مواكبة أهداف إنقاص الوزن وإدارة مجموعة متنوعة خشية أن يصبح التمرين رتيبًا. ومع ذلك ، لا يزال جهاز المشي عنصرًا أساسيًا للجميع وسيوافق معظمنا على ذلك.

ومع ذلك ، كان هناك الكثير من الحديث حول جهاز الجري مؤخرًا ، وقد ظهرت أسئلة حول ما إذا كان استخدام جهاز المشي آمنًا في محركات البحث وفي الصالات الرياضية. وسط هذا الطوفان الهائل من المعلومات ، يصبح من الصعب للغاية التأكد مما إذا كان من الآمن فعلاً الركض على جهاز المشي.

نقدم لك هنا كل ما تحتاج إلى معرفته قبل استخدام جهاز المشي وحرق كل تلك الدهون.

طبيب البوابة: هل الجري على جهاز المشي آمن؟

يقول الخبراء إن المشي أو الركض أو الجري على جهاز المشي آمن للغاية ولا ينطوي على أي مخاطر إلا إذا كان الشخص يعاني من ظروف معينة. فيما يلي قائمة بالظروف الصحية ، والتي يحتاج الأشخاص الذين يعانون منها إلى مزيد من الحذر والتحضير أثناء الجري على جهاز المشي لتجنب أي مضاعفات.

طبيب البوابة: هل الجري على جهاز المشي آمن؟

السمنة

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة ، يمكن أن يؤدي الجري على جهاز المشي إلى مضاعفات على المفاصل. غالبًا ما يتم ملاحظة آلام المفاصل وعواقب أخرى عند الأشخاص الذين يقعون تحت فئة السمنة. حاول تجنبه حتى تصل إلى وزن آمن وجرب أشكالًا بديلة من أمراض القلب.

طبيب البوابة: هل الجري على جهاز المشي آمن؟

هشاشة العظام

ضعف العظام وهشاشتها أو ببساطة هشاشة العظام تؤدي إلى ضعف المفاصل ويمكن أن يؤدي الجري على جهاز المشي إذا كنت تعاني من مثل هذه المشكلة إلى ضعف العظام وقد تؤدي الإصابات أيضًا إلى كسور العظام الهشة أكثر عرضة للكسور.

طبيب البوابة: هل الجري على جهاز المشي آمن؟

آلام الركبة

في حال كنت تعاني من آلام في الركبة وركبتيك حساسة ، يجب تجنب الجري على جهاز المشي لأنه قد يؤدي إلى مزيد من المضاعفات وزيادة الشدة في الحالة الموجودة مسبقًا.

طبيب البوابة: هل الجري على جهاز المشي آمن؟

القدم المستوية أو وجع الركبتين

يمكن أن يتسبب وجود القدم المسطحة في حدوث مضاعفات في الكثير من الأنشطة التي قد يقوم بها الفرد ، كما أن الركض على سطح مثل جهاز الجري قد يؤدي أيضًا إلى نفس العواقب. يوصى بارتداء أحذية خاصة بنعال خاصة لتجنب الإصابة. يمكن أن يؤدي وجع الركبتين إلى إحباط العملية وتؤدي إلى الإصابات.

طبيب البوابة: هل الجري على جهاز المشي آمن؟

مضاعفات العمود الفقري

يصعب التعامل مع التشوهات الوضعية مثل القعس والجنف والحداب عند الجري على جهاز المشي. بالإضافة إلى ذلك ، من المهم أيضًا معرفة ما إذا كان لديك أي خلل في العضلات في الجسم لأنه يمكن أن يكون أكثر تعقيدًا من خلال الجري على جهاز المشي.

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