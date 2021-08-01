طبيب البوابة: اسئلة وإجابات عن إصابة الملقحين بفيروس كوفيد-19

نظرًا لأن المتغيرات الجديدة تشكل تهديدًا خطيرًا على حياتنا ، فإن الحصول على اللقاح الخاص ضد عدوى الفيروس التاجي (كوفيد-19) أمر بالغ الأهمية...

ولكن بالنظر إلى الأعداد المتزايدة من الإصابات، يجب على أولئك الذين أخذوا لقاح كوفيد-19 الاستمرار في توخي الحذر لأنهم يمكن أن يصابوا بالفيروس القاتل.

ومع ذلك ، فإن خطر الإصابة بالعدوى لدى الأشخاص الذين تعرضوا للقاحات المزدوجة وأولئك الذين لم يتلقوا لقاحاتهم يختلف اختلافًا كبيرًا. سواء من حيث التأثير أو الخطورة أو خطر الوفاة ، فإن الأشخاص الذين تم تطعيمهم يتمتعون بحماية أكثر من غير الملقحين ، وفقًا للخبراء.

هل يمكن أن يصاب الأشخاص الملقحون بشكل كامل بـكوفيد-19؟

نظرًا لظهور فيروسات متحولة جديدة ، يُقال إن فعالية اللقاحات قد تضاءلت بمرور الوقت. في حين تم تطوير اللقاحات الحالية في البداية فيما يتعلق بفيروس SARs-COV-2 الأصلي ، يُقال إن المتغيرات الجديدة لديها القدرة على الهروب من المناعة التي يسببها اللقاح ، مما يجعل حتى الملقحين بالكامل عرضة للعدوى.

ومع ذلك ، تحدث عدوى عندما يصاب الشخص بكوفيد-19 حتى بعد تلقي جرعتين من لقاحات كوفيد-19. يظل هو أو هي إما بدون أعراض أو تظهر عليه أعراض خفيفة إلى متوسطة. في بعض الحالات يمكن للفرد أن يستسلم للفيروس. يدعي مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أنه على الرغم من وجود حالات عدوى، فمن النادر أن يكون الأشخاص المصابون أقل عرضة للإصابة بالمرض.

ما هي علامات الإصابة بفيروس كورونا عند الملقحين؟

كما نعلم جميعًا الآن ، تساعد لقاحات كوفيد في توفير قدر معين من المناعة للأشخاص ضد عدوى الفيروس التاجي. على الرغم من أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم لا يزال بإمكانهم الإصابة بالفيروس ، إلا أن اللقاحات يمكن أن تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض خطيرة والاستشفاء. بصرف النظر عن ذلك ، يمكن أن يقلل أيضًا من خطر انتقال العدوى من شخص إلى آخر.

ومع ذلك ، من المهم ملاحظة أن أعراض كوفيد لدى الأفراد الذين تم تطعيمهم بالكامل قد تكون مختلفة عن تلك الموجودة في الأفراد غير الملقحين. وفقًا لدراسة أجراها تطبيق Zoe Symptom Study ومقره المملكة المتحدة ، والذي يبحث بشكل روتيني في الأعراض لدى مجموعات مختلفة من الأشخاص ، وجد علامات معينة على كوفيد لدى الأشخاص الذين تم تطعيمهم.

صداع

سيلان الأنف

العطس

إلتهاب الحلق

فقدان حاسة الشم

هل أعراض فيروس كورونا أقل حدة لدى الأفراد الذين حصلوا على التطعيمات الكاملة؟

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، من النادر جدًا أن يعاني الأفراد الذين تم تطعيمهم بالكامل من أعراض حادة من كوفيد-19. الأشخاص الذين تلقوا جرعتين من اللقاح هم أقل عرضة للدخول إلى المستشفى أو الموت من أولئك الذين لم يتم تطعيمهم ، وفقًا للهيئة الصحية. ومع ذلك ، فقد أوضحوا أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل لا يزالون يعانون من عدوى شديدة ، ويتم نقلهم إلى المستشفى والموت.

ما مدى احتمالية نشر الشخص الملقح للفيروس؟

أشارت دراسة حديثة أجراها فريق من الباحثين في مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها بمقاطعة قوانغدونغ الصينية إلى أن انتقال فيروس SARs-COV-2 يعتمد على مقدار الحمل الفيروسي لدى الشخص في نظامه.

بالنظر إلى أن اللقاحات يمكن أن تضعف وتقلل من مستوى الحمل الفيروسي لدى الشخص ، فمن غير المرجح أن يصبح الأفراد الذين تم تلقيحهم حاملين صامتين. في حين أن الحالات المتزايدة لمتغير دلتا تجعل الأفراد الذين تم تطعيمهم بالكامل أكثر عرضة للفيروس ، يعتقد الخبراء أنه من النادر بالنسبة لهم أن ينشروا الفيروس بسبب المحتوى الفيروسي المنخفض في أجسامهم.

ما هي الإجراءات التي يجب أن يتبعها الشخص الملقح؟

على الرغم من أن الأفراد غير الملقحين يحتاجون إلى توخي المزيد من الحذر ، يجب على الأفراد الذين تم تطعيمهم بالكامل الاستمرار في اتخاذ جميع التدابير الاحترازية. إلى جانب الحفاظ على التباعد الاجتماعي ، يعد ارتداء الأقنعة أيضًا إجراءً مهمًا يجب اتخاذه.

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