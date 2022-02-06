طبيب البوابة: التعامل مع الموت المفاجئ للأطفال لا شك أن صدمة وفاة الطفل ريان جعلت الحزن يخيم على كل بيت تقريباً، خاصة الأشخاص الذي تابعوا عملية البحث والحفر والإنعاش حتى أخر لحظة، حتى جاء الإعلان عن موعد إخراجه من البئر وعلت الفرحة الوجوه لنتفاجأ بأن جسده الصغير لم يتحمل كل هذا التأخير وبأنه فارق الحياة. لقد شعر الكثيرون بأنهم خسروا الطفل ريان رغم أنهم تعرفوا عليه منذ خمسة أيام فقط. وللأسف فأن هذا الحزن سيكون مضاعفاً عند أهله واشقائه وأقاربه واصدقاءه وجيرانه، فكيف نتعامل مع حالة الموت المفاجئ للأطفال.

طبيب البوابة: التعامل مع الموت المفاجئ ل لأ طفال

المأساة اللانهائية

كثيراً ما يطلق على موت وفقدان الطفل المأساة اللانهائية. لا شيء يمكن أن يكون أكثر تدميراً للوالدين. جنبًا إلى جنب مع الأعراض والمراحل المعتادة للحزن، هناك العديد من المشكلات التي تجعل من الصعب حل مشكلة فجيعة الحزن عند خسارة أحد الأطفال. وهذا الحزن يمكن أن يتفاقم ويتعقد بسبب المشاعر المتضاربة - والشعور بأن هذه الخسارة ما كان يجب أن تحدث أبدًا. خلال الأيام الأولى من الحزن، يعاني معظم الآباء من ألم مبرح، بالتناوب مع فقدان للاهتمام والإحساس بمحيطهم- وهو شعور قد يستمر لأشهر أو أكثر. أفاد العديد من الآباء الذين فقدوا ابنهم أو ابنتهم أنهم شعروا أنهم لا يمكنهم "البقاء على قيد الحياة" وأن كل حركة أو عودة الى الروتين كان شبه مستحيل.

طبيب البوابة: التعامل مع الموت المفاجئ ل لأ طفال

العلاقة بين الوالدين وأطفالهم هي من بين أكثر العلاقات الوثيقة في الحياة. تركز الكثير من الأبوة والأمومة على إعالة الأطفال وتقديم كل ما يمكن لأجلهم، حتى بعد أن يكبروا ويتركون المنزل. إن موت الطفل يحرمك من القدرة على القيام بدور الأبوة والأمومة كما تخيلته ، أو كما كان "من المفترض" أن يكون. قد تشعر بإحساس غامر بالفشل لأنك لم تعد قادرًا على رعاية طفلك وحمايته ، وهي واجبات كنت تتوقع تحقيقها لسنوات عديدة.

يجب أن نتذكر أن الآباء المفجوعين يمكن أن يحزنوا على موت وفقدان طفل في أي عمر ، وأنه من غير الطبيعي أن يعيش الطفل بعد ذلك. لا فرق بين أن يكون طفلك في الثالثة أو الثالثة والثلاثين من عمره عندما يموت ابنك أو ابنتك. ستكون هي العاطفة نفسها. يفقد جميع الأهل جزءًا من أنفسهم.

طبيب البوابة: التعامل مع الموت المفاجئ ل لأ طفال

نصائح لتخطي الأزمة:

الحفاظ على تماسك العائلة خاصة بوجود أ طفال أخرين لأن حالتهم النفسية ستكون سيئة في هذه المرحلة. القبول بالمساعدة والمواساة من اي جهة قريبة أو بعيدة تمد يد العون والمواساة. طلب المساعدة المتخصصة من أي جهة مختصة بإدارة وتوجيه الحالة النفسية تجنب الأشخاص السلبيين الذين سيلقون باللوم على أحد الوالدين أو كلاهما ويتهمانهما بالإهمال والتقصير. الاستعداد للشعور بالحزن المتأخر، قد يمر أحد الوالدين أو كلاهما بحالة صدمة ونكران في البداية يتبعه حزن متأخر وبكاء شديد. يجب أن نتوقع ذلك ونحاول تقديم المساعدة في كل المراحل. الاستمرار في مقابلة شخص مختص في الصحة النفسية لحين التخلص من اي مشاعر حزن أو نكران أو لوم. البحث عن مجموعة دعم من عائلات لديها قصص مشابهة، وهي حالات دعم اجتماعية تعمل على تقوية العائلة. الانتباه للصحة، يعاني أهل الفقيد من ضعف وسوء التغذية خلال مراحل الحزن بسبب رفض تناول الطعام الامر الذي يؤثر سلباً على صحتهم وقراراتهم لذلك يجب تقديم وجبات صغيرة لهم على مدار اليوم. العودة تدريجياً إلى الروتين وهي خطوة يجب ان تأتي بالتدريج مع اجراء بعض التغيرات خاصة اذا كان الطفل ضمن الروتين.

طبيب البوابة: التعامل مع الموت المفاجئ ل لأ طفال

معنى وفاة الطفل

يعتبر البحث عن معنى لوفاة الطفل ذا أهمية خاصة للوالدين. إن فهم كيفية تناسب الموت مع مخطط الحياة أمر صعب وغالبًا ما يكون بعيد المنال. الإيمان في هذه الحالة يعتبر مصدر راحة لبعض الآباء ، لكن بالنسبة للآخرين قد يكون لديهم عتاب شديد مع معتقداتهم الدينية. الارتباك الديني أمر طبيعي ، كما هو الحال مع التساؤل عن العديد من الأشياء التي ربما كنت تعتقد أنها مؤكدة. أفاد أحد الأب الذي تعامل مع وفاة طفله أن إيمانه بالحياة بشكل عام قد تحطم. لقد كان يعتقد منذ فترة طويلة أنك إذا عشت حياتك كشخص جيد ، تسعى جاهدًا لتقديم مساهمة إيجابية للعالم ، فستنتهي الحياة بشكل جيد. سلبه موت ابنه هذا الاعتقاد. رد الفعل هذا ليس نادر الحدوث. يبدو أن فقدان الطفل هو الانتهاك المطلق لقواعد الحياة.

إن تجاوز اختبار بصعوبة موت وفقدان طفل تحتاج الى حياة كاملة لتستوعبه. بصفتك أحد الوالدين ، فقد قدمت الحياة لطفلك كوعد للمستقبل. الآن يجب عليك تقديم التزام جديد للعيش، قد يبدو ذلك صعبًا أو مستحيلًا الآن. سوف تنجو من هذا ؛ ومع ذلك ، فإن التجربة قد تغيرك.

سيكون حزنك فرديًا وفريدًا. كيف تحزن على موت وخسارة طفلك وإلى متى هذا امر يختلف من شخص لآخر - عليك أن تسمح لنفسك بالحزن على طريقتك الخاصة. ولكن لا تسمح للحزن بأن يسيطر عليك.

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