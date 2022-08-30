طبيب البوابة: الفرق بين كورونا وأنفلونزا الخنازير قبل جائحة فيروس كورونا المستمر ، كانت أنفلونزا الخنازير هي آخر جائحة كبيرة أحدثت الفوضى . في الآونة الأخيرة ، شهدت مناطق مختلفة في آسيا ارتفاعاً في حالات الإصابة بأنفلونزا الخنازير.

واكتشف الأطباء أن المرضى يخطئون في تمييز مؤشرات الإصابة بأنفلونزا الخنازير وفيروس كوفيد، مما قد يؤدي إلى علاج غير لائق وزيادة انتشار المرض.

القلق الرئيسي هو أن المرضى يأتون مع أعراض مشابهة لكوفيد. ولكن عندما تأتي نتائجهم سلبية ، يتم إعادتهم إلى المنزل مما يعني انتشاراً أكبر للفيروس.

هذا يجعل من المهم فهم أنفلونزا الخنازير ومعرفة كيفية تمييزها عن كوفيد.

طبيب البوابة: الفرق بين كورونا وأنفلونزا الخنازير

لماذا تتزايد حالات الإصابة بأنفلونزا الخنازير؟

يصاحب أنفلونزا الخنازير الأنفلونزا الموسمية التي تأتي بشكل دوري. تنتشر الفيروسات عادة خلال موسم الرياح الموسمية. ومع ذلك ، يمكن أن يكون هناك أيضًا ارتباط مع جائحة فيروس كورونا المستمر. يعتقد الخبراء أنه قد يكون بسبب ضعف المناعة.

ينجم ضعف المناعة عن عدم التعرض للفيروسات والبكتيريا الشائعة. وقد ازداد بسبب المراحل الطويلة من الحجر الصحي والعزل المنزلي على مدار العامين الماضيين. إن هذا الإجراء وغيره من الإجراءات الوقائية ، رغم أنه ضروري ، أدى أيضًا إلى انخفاض انتقال مسببات الأمراض الشائعة التي تبني نظام المناعة لدينا.

لذلك الآن عندما نستأنف أنشطتنا الروتينية ، فإننا نعاني من انخفاض في المناعة بسبب قلة التعرض ، وبالتالي ، نصبح أكثر عرضة للإصابة بأمراض أخرى مثل أنفلونزا الخنازير.

طبيب البوابة: الفرق بين كورونا وأنفلونزا الخنازير

أعراض مرض أنفلونزا الخنازير

إن أنفلونزا الخنازير هي عدوى تنفسية تصيب الإنسان بسبب سلالة من الأنفلونزا أصابت الخنازير أولاً. تم إعلانه جائحة من قبل منظمة الصحة العالمية (WHO) في عام 2009 عندما أصاب البشر لأول مرة.

فيما يلي بعض الأعراض الشائعة للأنفلونزا التي يسببها فيروس H1N1:

حُمى

قشعريرة

سعال

إلتهاب الحلق

سيلان أو انسداد الأنف

عيون دامعة وحمراء

آلام الجسم

إعياء

صداع الراس

تتطور هذه الأعراض بعد يوم إلى ثلاثة أيام من التعرض للفيروس.

طبيب البوابة: الفرق بين كورونا وأنفلونزا الخنازير

كيف يختلف مرض كوفيد -19 عن أنفلونزا الخنازير؟

يعتبر مرض كوفيد -19 أكثر عدوى بكثير من أنفلونزا الخنازير. في حين تتداخل العديد من الأعراض ، فإن بعض الأعراض المميزة لكوفيد والنادرة في أنفلونزا الخنازير تشمل فقدان الشم والتذوق وضيق التنفس والطفح الجلدي على الجسم.

القيء والغثيان والإسهال شائع جدًا في حالة الإصابة بفيروس كورونا ، ويمكن أن يحدث في الحالات الشديدة من أنفلونزا الخنازير.

من ناحية أخرى ، فإن العطس شائع في أنفلونزا الخنازير ، وهو أحد الأعراض الأقل شيوعًا لـ كوفيد في الوقت الحالي.

طبيب البوابة: الفرق بين كورونا وأنفلونزا الخنازير

أعراض مشابهة يمكن أن تجعل الأمر مربكًا

تشمل الأعراض الأكثر شيوعًا التي تحدث في كلا العدوى ما يلي:

حُمى

الام الجسم

إعياء

صداع الراس

سيلان الأنف

سعال

إلتهاب الحلق

قشعريرة

طبيب البوابة: الفرق بين كورونا وأنفلونزا الخنازير

الخضوع لفحص كوفيد-19 وأنفلونزا الخنازير:

نظرًا لأن المرضين لهما العديد من الأعراض المتشابهة ، فمن المهم الحصول على تشخيص طبي للتمييز بين الاثنين ومعرفة ما أنت مصاب به.

نظرًا لأن جائحة كوفيد مستمرة وكان هناك ارتفاع في الآونة الأخيرة في الحالات بسبب Omicron ، يشعر الناس عادة أنهم قد يكونون مصابين بـ كوفيد. لذا،إذا كان المريض يعاني من أعراض كوفيد وأصبح سلبيًا مع المرض ، فيجب عليه / عليها إجراء اختبار H1N1. وإلا ، فقد ينتشر في المجتمع.

يتم تشخيص كل من كوفيد-19 وأنفلونزا الخنازير بمساعدة مسحة من البلعوم ومسحة من الفم والبلعوم وغسيل البلعوم الأنفي. تتوفر أيضًا الاختبارات السريعة لكل من كوفيد-19 والإنفلونزا ، والتي يمكن أن تحقق النتائج في غضون ساعات.

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