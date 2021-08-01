طبيب البوابة: الكحول أضرار وفوائد

لقد سمعنا جميعًا عن مدى ضرر الكحول بجسمك وكيف أنه يضر الكبد ويؤدي إلى العديد من المشاكل الصحية. لكن ، هل سمعت يومًا كيف يمكن أن يكون الكحول مفيدًا لك؟

هذا خبر جديد ، صحيح؟ نعم فعلاً. للكحول بعض الفوائد الصحية لجسمك ، ولكن قبل أن تدخل وتشرب زجاجة فودكا في الساعة 9 صباحًا ، من المهم ملاحظة أنها مفيدة فقط عند تناولها بكميات أقل ، ونعني بكميات أقل مشروبًا واحدًا في اليوم للنساء و 2 للرجال. يمكن أن يشتمل المشروب الواحد على 12 أونصة من البيرة (355 مل) أو 5 أونصات من النبيذ (148 مل) أو 1.5 أوقية من الخمور (44.3 مل).

إذا واصلت الشرب بعد الكمية الموصى بها ، تبدأ الفوائد في الانخفاض وتبدأ المخاطر في الازدياد.

الآن ، بعد أن حذرناك ، دعنا نناقش الفوائد التي يحملها الكحول لنا:

حياة صحية

تظهر بعض الأبحاث أن تناول الكحوليات باعتدال يمكن أن يزيد من عمر الفرد ويساعده على العيش لفترة أطول. وقد وجد أن الشرب باعتدال على مدار الأسبوع كان أفضل من الشرب بنهم وأظهر انخفاض خطر الوفاة بنسبة 25٪. وفقًا لدراسة أجريت عام 2018 ونشرت في مجلة PLOS Medicine ، فإن الأشخاص الذين يشربون الخمر باعتدال هم أقل عرضة للوفاة في سن مبكرة من أولئك الذين يمتنعون عن الكحول تمامًا.

تقليل مخاطر الإصابة بقصور القلب

يمكن أن يسبب الشرب بنهم مشاكل خطيرة في القلب ، ولكن الشرب المعتدل يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بفشل القلب. وجد أن الشرب المعتدل يقلل من فرص الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية أو تصلب الشرايين بنسبة 25٪ إلى 40٪. قد يكون هذا بسبب حقيقة أن الكميات الصغيرة من الكحول يمكن أن تزيد من مستويات كوليسترول البروتينات الدهنية عالية الكثافة (HDL) وهو أمر مفيد للجسم.

يمنع حصوات الكلى

الأشخاص الذين يشربون بانتظام ولكن بشكل معتدل معرضون لخطر أقل للإصابة بحصوات الكلى. ذلك لأن الكحول يجعلنا نتبول في كثير من الأحيان ، وبالتالي نحافظ على كليتنا خالية من أي بلورات تتشكل فيما بعد من الحصوات. من المهم ملاحظة أن الإفراط في الشرب يمكن أن يؤدي إلى الجفاف الذي يزيد من خطر الإصابة بحصوات الكلى. لذلك ، من المهم أن تشرب باعتدال وتحافظ على جسمك تحت السيطرة.

يحافظ على صحة نفسية جيدة

بصرف النظر عن الفوائد الجسدية للشرب المعتدل ، هناك بعض الفوائد النفسية للشرب أيضًا. وتبين أن الأشخاص الذين يشربون باعتدال هم أكثر سعادة وراحة. كما أن الشرب مع الأصدقاء يزيد من الحالة المزاجية للفرد ويسمح لهم بأن يكونوا أكثر اجتماعية وبالتالي السعادة في حياتهم الاجتماعية والشخصية.

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