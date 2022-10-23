طبيب البوابة: بعض الناس أكثر جاذبية للبعوض قالت ليزلي فوشال ، عالمة البيولوجيا العصبية وخبيرة البعوض في معهد هوارد هيوز الطبي وجامعة روكفلر ، في مقابلة مع مجلة " Scientific American " في إجابة عن سبب جاذبية بعض الناس للبعوض أكثر من غيرهم - هذا هو السؤال الذي يسأله الجميع".

وأضافت: "أمي ، أختي ، الناس في الشارع ، زملائي - الكل يريد أن يعرف" ، وهكذا ، شرعت في العثور على الإجابة. أظهرت دراسة جديدة شارك في تأليفها فوسهال أن بعض الأشخاص لديهم بالفعل عوامل معينة تجعلهم أكثر جاذبية للبعوض. يقول العلم أن بعض الناس يعتبرون كالمغناطيس للبعوض.

طبيب البوابة: بعض الناس أكثر جاذبية للبعوض

الدراسة:

شملت الدراسة ، التي نُشرت في مجلة "سيل" ، 64 مشاركًا كانوا يرتدون جوارب نايلون على أذرعهم. بعد ست ساعات ، تم تشبع الجوارب المصنوعة من النايلون برائحة فريدة لكل شخص.

قام الباحثون بتقطيع جوارب النايلون إلى قطع ووضعوا اثنين من المشاركين المختلفين في حاوية مغلقة تحتوي على بعوض البعوض المصرية (التي تنشر فيروس زيكا وحمى الضنك والحمى الصفراء وداء الشيكونغونيا).

تم تخصيص عدد للمشاركين في الدراسة ووجدوا أن بعض المشاركين كانوا أكثر جذباً للبعوض من المشاركين الأخرين. بالإشارة إلى الاختلاف الشاسع، وجد الباحثون أن أكبر مغناطيس للبعوض كان أكثر جاذبية للبعوض بمئة مرة من المشارك الأقل جاذبية.

لاحظ الباحثون أن "رائحة الجلد هي المحرك الأساسي لجذب البعوض التفاضلي للإنسان".

طبيب البوابة: بعض الناس أكثر جاذبية للبعوض

ما هي رائحة الجلد هذه؟

بالنسبة لغير ذوي الخبرة ، لا يهبط البعوض بشكل أعمى على الأشياء ويأمل أن يتمكن من العض والتغذية. وفقًا لمعاهد الصحة الوطنية الأمريكية (NIH)، يمتلك البعوض مستقبلًا خاصًا للعثور على الطعام ، مما يساعده على اكتشاف ثاني أكسيد الكربون الذي نزفره ورائحة جلدنا.

تنجم رائحة الجلد هذه عن تحلل البكتيريا الموجودة على جلدك. تختلف أنواع التركيبة البكتيرية لدى الأشخاص المختلفين ، مما يؤدي إلى ظهور أنواع مختلفة من رائحة الجلد. يوضح الباحثون أنه في حين أن البعوض قادر على التمييز بين الناس بناءً على رائحته ، فإن هذه الرائحة ليست بالضرورة رائحة يمكن للبشر اكتشافها بأنفسهم.

طبيب البوابة: بعض الناس أكثر جاذبية للبعوض

لماذا يكون بعض الناس أكثر جاذبية للبعوض من غيرهم؟

وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يُعتبرون "جذابين للغاية" للبعوض يصنعون "أكثر بكثير" من الأحماض الكربوكسيلية في جلدهم. ينتجها البشر في الزهم ، وهي الطبقة الدهنية التي تغلف بشرتنا ؛ هناك ، تساعد الأحماض في الحفاظ على رطوبة بشرتنا وحمايتها.

لاحظ الباحثون أنه حتى البعوض "الطافر" الذي لا يحتوي على مستقبلات حسية معينة "احتفظ بالقدرة على التمييز بين الأشخاص ذوي الجاذبية العالية والضعيفة".

طبيب البوابة: بعض الناس أكثر جاذبية للبعوض

فصيلة دمك قد تلعب دورًا أيضًا

إلى جانب رائحة الجلد ، لاحظ الباحثون أيضًا أن أنواعًا معينة من الدم تكون أيضًا أكثر جاذبية للبعوض من غيرها. وجدوا أن الدم من النوع O يبدو أنه الأكثر تفضيلًا بين بعض أنواع البعوض. الاختلاف كبير لدرجة أن هذه البعوض فضلت الدم من النوع O ضعف النوع A.

طبيب البوابة: بعض الناس أكثر جاذبية للبعوض

ماذا تفعل إذا كنت مغناطيسًا للبعوض؟

أشار الباحثون أيضًا إلى أنه ليس هناك الكثير الذي يمكنك فعله إذا كنت مغناطيسًا للبعوض لأنهم وجدوا أن جاذبية الناس للبعوض ظلت ثابتة بمرور الوقت ، بغض النظر عن التغييرات في النظام الغذائي أو عادات الاستمالة.

ومع ذلك ، يمكنك اتخاذ بعض الاحتياطات الإضافية لتقليل خطر التعرض للدغات:

استخدم طارد الحشرات ، خاصة عند الخروج. ارتدِ قمصانًا بأكمام طويلة وسراويل طويلة. تخلص من المياه الراكدة حول منزلك ، والتي يمكن أن تتجمع في دلاء أو أواني زهور أو حاويات قمامة. يمكن أن ينجذب البعوض إلى روائح الأزهار ، مثل عطر الأزهار. لذلك ، تجنب العطور الزهرية ومزيلات العرق.

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