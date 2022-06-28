طبيب البوابة: 15 سؤالاً شائعاً عن داء كرون ماذا تعرفون عن داء كرون؟ هو نوع من أمراض الأمعاء الالتهابية يسبب التهاب الجهاز الهضمي مما قد يؤدي إلى آلام في البطن وإسهال شديد وإرهاق وفقدان الوزن وسوء التغذية.

طبيب البوابة: 15 سؤالاً شائعاً عن داء كرون

ما مدى خطورة مرض كرون؟

داء كرون لا يهدد الحياة، خاصة مع العلاج الطبي المناسب والتغييرات في نمط الحياة. المرة الوحيدة التي قد تؤدي فيها إلى مضاعفات محتملة تهدد الحياة هي تركها دون علاج. ومع ذلك ، يمكن أن يسبب مرض كرون مضاعفات يمكن أن تؤثر على نوعية حياتك.

طبيب البوابة: 15 سؤالاً شائعاً عن داء كرون

هل يمكنك النجاة من داء كرون؟

من خلال الأدوية المناسبة والفحوصات الوقائية ، يمكن للأشخاص المصابين بداء كرون أن يعيشوا حياة طويلة وصحية. قد يكون من المخيف معرفة أنك مصاب بأي نوع من الأمراض المزمنة. ولكن إذا تم تشخيص إصابتك بداء كرون ، فاعلم ما يلي: مع العلاج والأدوية المناسبة ، يمكنك أن تتوقع أن تعيش حياة طويلة وكاملة.

طبيب البوابة: 15 سؤالاً شائعاً عن داء كرون

ما هي أولى علامات داء كرون؟

فقدان الشهية .

وجع بطن .

حُمى .

إنهاك .

الم المفاصل .

غثيان .

ألم واحمرار في العين .

نتوءات حمراء على الجلد .

طبيب البوابة: 15 سؤالاً شائعاً عن داء كرون

ما هي الأطعمة التي يمكن أن تسبب داء كرون؟

من الممكن أن تؤدي بعض هذه الأطعمة المدرجة أدناه إلى ظهور الأعراض لديك:

الكحول (مشروبات مختلطة ، بيرة ، نبيذ)

الزبدة والمايونيز والسمن والزيوت .

المشروبات الغازية .

القهوة والشاي والشوكولاته .

حبوب ذرة .

منتجات الألبان (إذا كانت لا تتحمل اللاكتوز)

الأطعمة الدهنية (الأطعمة المقلية)

الأطعمة الغنية بالألياف .

طبيب البوابة: 15 سؤالاً شائعاً عن داء كرون

كيف يشعر المصاب بداء كرون؟

يميل الألم الذي يشعر به مرضى كرون إلى أن يكون مغصًا. غالبًا ما يظهر في أسفل البطن الأيمن ولكن يمكن أن يحدث في أي مكان على طول الجهاز الهضمي. تقول نانا بيرناسكو ، DNP ، خبيرة أمراض الجهاز الهضمي في الجمعية الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي: "يعتمد الأمر على مكان حدوث هذه العملية الالتهابية".

طبيب البوابة: 15 سؤالاً شائعاً عن داء كرون

ما هي الأنواع الخمسة لمرض كرون؟

التهاب القولون .

الالتهاب اللفائفي .

مرض كرون المعدي الاثناعشري .

التهاب Jejunoileitis

التهاب القولون كرون (الورم الحبيبي) .

طبيب البوابة: 15 سؤالاً شائعاً عن داء كرون

هل يمكن لـكوفيد أن يجعل مرض كرون أسوأ؟

إذا كنت ستصاب بـ كوفيد-19 ، فهل سيتسبب ذلك في تهيج داء كرون؟ الأطباء ليس لديهم دليل على ذلك ، ولكن لا يوجد الكثير من البيانات حول هذا الأمر حتى الآن.

طبيب البوابة: 15 سؤالاً شائعاً عن داء كرون

كيف تصاب بمرض كرون؟

لا يزال السبب الدقيق لمرض كرون غير معروف. في السابق ، كان النظام الغذائي والتوتر موضع شك ، لكن الأطباء الآن يعرفون أن هذه العوامل قد تؤدي إلى تفاقم مرض كرون ، ولكنها لا تسببه. من المحتمل أن تلعب عدة عوامل ، مثل الوراثة وخلل الجهاز المناعي ، دورًا في تطوره.

طبيب البوابة: 15 سؤالاً شائعاً عن داء كرون

هل يمكن أن يسبب داء كرون إعاقة؟

تضع SSA مرض كرون كحالة مؤهلة تحت القائمة مرض التهاب الأمعاء. إذا وجدت SSA دليلًا طبيًا في سجلك الطبي يوضح أن داء كرون الخاص بك يفي بمعايير إدراج 5.06 ، فستوافق SSA تلقائيًا على مطالبتك بالإعاقة.

طبيب البوابة: 15 سؤالاً شائعاً عن داء كرون

ما هو متوسط ​​عمر الشخص المصاب بمرض كرون؟

مع الإدارة الطبية المناسبة، قد يتوقع مرضى داء كرون متوسط ​​عمر طبيعي ونوعية حياة جيدة.

طبيب البوابة: 15 سؤالاً شائعاً عن داء كرون

من هو الأكثر عرضة للإصابة بمرض كرون؟

يمكن أن يحدث المرض في أي عمر ، ولكن غالبًا ما يتم تشخيص داء كرون لدى المراهقين والبالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 30 عامًا. وقد أظهرت الدراسات أن ما بين 1.5 في المائة و 28 في المائة من المصابين بمرض التهاب الأمعاء لديهم قريب من الدرجة الأولى ، مثل أحد الوالدين أو طفل أو أشقاء مصابون أيضًا بأحد الأمراض.

طبيب البوابة: 15 سؤالاً شائعاً عن داء كرون

ماذا يحدث إذا ترك داء كرون دون علاج؟

من المهم أن ترى طبيبك إذا كنت تعاني من أعراض داء كرو، بعض من مضاعفات داء كرون، مثل سرطان القولون والناسور وانسداد الأمعاء ، قد تكون قاتلة إذا تُركت دون علاج.

طبيب البوابة: 15 سؤالاً شائعاً عن داء كرون

هل يزداد كرون سوءًا مع التقدم في العمر؟

عادة ما يعاني الأشخاص المصابون بمرض مبكر أو خفيف من أعراض أكثر اعتدالًا. في غياب العلاج ، يميل داء كرون عادةً إلى التفاقم بمرور الوقت وقد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة.

طبيب البوابة: 15 سؤالاً شائعاً عن داء كرون

هذه الأطعمة تساعدك على البقاء بصحة جيدة :

الأطعمة الغنية بالألياف: نخالة الشوفان والفول والشعير والمكسرات والحبوب الكاملة ، ما لم يكن لديك تضيق في الأمعاء أو إذا نصحك طبيبك بمواصلة اتباع نظام غذائي منخفض الألياف بسبب القيود أو الجراحة الحديثة.

البروتين: اللحوم الخالية من الدهون والأسماك والبيض والمكسرات والتوفو.

طبيب البوابة: 15 سؤالاً شائعاً عن داء كرون

كيف يبدو براز مريض كرون؟

بعض التغيرات في البراز التي قد يلاحظها الشخص ، خاصة أثناء تهيج كرون ، هي: البراز المائي: يمكن أن تؤدي صعوبة امتصاص الماء والمواد الغذائية إلى الإسهال. قد يكون لدى الشخص حركات أمعاء متكررة أو فضفاضة للغاية.

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