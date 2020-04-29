طبيب البوابة: تعرف على أهمية تنظيف اللسان في رمضان

يعد تنظيف اللسان خطوة أساسية بنفس القدر مثل تنظيف الأسنان بالفرشاة. أثناء تنظيف أسنانك ، لا تنسى إزالة الاوساخ المتراكمة على اللسان. يمكنك استخدام فرشاة الأسنان لتنظيف لسانك برفق أو استخدام مكشطة اللسان لهذا الغرض. فيما يلي بعض الأسباب التي تدعم الحقيقة ، أن تنظيف اللسان يجب أن يكون جزءًا مهمًا من روتين تنظيف الأسنان بالفرشاة:

يجنبك تسوس الأسنان

بينما تولي الكثير من الاهتمام لتنظيف أسنانك ، فإن لسانك على الأرجح ، هو الجزء الأكثر إهمالًا من فمك. على الرغم من أن تنظيف الأسنان بالفرشاة يزيل جزيئات الطعام العالقة بين الاسنان، إلا أن بعض البكتيريا قد تبقى عالقة في الفم. يؤدي وجود هذه البكتيريا إلى تسوس الأسنان. من أجل تجنب مشاكل الأسنان والفم، ينصح الأطباء بتنظيف اللسان برفق بعد تنظيف الأسنان.

يحسن مظهر اللسان

عادة ما تحتوي الألسنة المتسخة على طبقة رقيقة بيضاء أو رمادية اللون. تتكون هذا الطبقة من جزيئات الطعام والبكتيريا. يساعد التنظيف اللسان على إزالة هذه البكتيريا مع الجلد الميت على اللسان. تأكد من عدم فركه بشدة لأنه قد يؤذي اللسان. يساعد التنظيف المنتظم لللسان على إبقائه ورديًا وصحيًا.

يحسن حاسة الذوق

عادة ما تتراكم الطبقات على اللسان بسبب أنواع مختلفة من الوجبات على مدار اليوم. هذا يعيق قدرة اللسان على التذوق. يساعد التنظيف الصحيح للسان في إزالة هذا الطبقة ويساعد لسانك على التمييز بين المر والحلو والحامض والمالح بطريقة أفضل.

يقلل من رائحة الفم الكريهة

تنظيف أسنانك مرتين وثلاث مرات في اليوم قد يساعد على التخلص من رائحة الفم الكريهة؟ ولكن قد يكون وراء رائحة الفم الكريهة اللسان المتسخ. يصبح اللسان مخزنًا للبكتيريا ، وحتى إذا كانت أسنانك نظيفة ، فإن هذه البكتيريا تنبعث منها رائحة كريهة طوال اليوم. من أجل منع رائحة الفم الكريهة ، تأكد من تنظيف لسانك في كل مرة باستخدام الفرشاة ، باستخدام فرشاة أسنان أو منظف خاص للسان.

يحسن الهضم

تنظيف اللسان يساعد في التخلص من البكتيريا التي قد تعيق عملية الهضم. تنتج عملية تنظيف اللسان أيضًا الكثير من اللعاب ، مما يساعد على تكسير الطعام.

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