طبيب البوابة: حبوب منع الحمل والخصوبة تنص منظمة الصحة العالمية (WHO) على أن العقم هو اضطراب في الجهاز التناسلي الذكري أو الأنثوي يوصف بالفشل في تحقيق الحمل بعد 12 شهرًا أو أكثر من الجماع غير المحمي المتكرر.

يؤثر العقم على ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم. يمكن أن يحدث العقم بسبب مجموعة متنوعة من العوامل. يمكن أن يكون هذا حالة وراثية. تعتبر اضطرابات قناة فالوب ، مثل انسداد قناتي فالوب ، واضطرابات الرحم مثل بطانة الرحم ، والاضطرابات الخلقية مثل الرحم المنفصل ، وأمراض المبيض مثل متلازمة تكيس المبايض ، وعدم التوازن الهرموني ، بعض الأسباب الأخرى للعقم.

من ناحية أخرى ، تبين أن الاستخدام المنتظم لوسائل منع الحمل ليس له أي تأثير على الخصوبة. يعتبر الواقي الذكري ، والأقراص ، والحلقات المهبلية ، وحقن منع الحمل ، والأجهزة التي توضع داخل الرحم من أكثر طرق تحديد النسل شيوعًا. كل هذه الأساليب لمنع الحمل قابلة للعكس. قد تتوقف المرأة التي ترغب في الحمل ببساطة عن استخدامها وتبدأ عملية الحمل.

طبيب البوابة: حبوب منع الحمل والخصوبة

كيف تحملين بعد التخلي عن وسائل منع الحمل؟

من الضروري إجراء بعض التغييرات في نمط الحياة أثناء التوقف عن إجراءات تحديد النسل من أجل الحمل. اتباع نظام غذائي يعزز التغذية المتوازنة. وهذا يشمل:

استهلاك المزيد من الفاكهة والخضروات. يجب أن يحتوي نظامك الغذائي أيضًا على الكثير من البروتينات . الحصول على ليلة نوم هانئة لمدة 8 ساعات على الأقل. هذا يعيد ضبط جسمك وينعشك.

طبيب البوابة: حبوب منع الحمل والخصوبة

الآثار الجانبية لحبوب منع الحمل

تسبب بعض طرق تحديد النسل ، مثل الحبوب ، نقصًا في الفيتامينات والمعادن. نتيجة لذلك ، من الأهمية معالجة أوجه النقص هذه عن طريق تناول الفيتامينات والمكملات المعدنية الكافية. تم ربط بعض موانع الحمل الهرمونية بالتغيرات في مستويات السكر في الدم. لذلك من الأهمية بمكان أن تخضع النساء اللواتي قررن التوقف عن استخدام وسائل منع الحمل لاختبار مقاومة الأنسولين.

من المهم أيضًا إعادة ميكروبيوم الأمعاء إلى مستواه الأصلي من أجل تعزيز فرصك في الحمل ، حيث يلعب دورًا رئيسيًا في تنظيم مستويات هرمون الاستروجين في الجسم. للقيام بذلك ، قلل من تناول المحليات الصناعية وتناول الأطعمة الغنية بالبريبايوتكس والبروبيوتيك والبوليفينول.

طبيب البوابة: حبوب منع الحمل والخصوبة

ما هي المدة التي يجب أن تنتظريها قبل الحمل؟

وفقًا للدراسات ، فإن 83% من الأشخاص الذين توقفوا عن استخدام وسائل منع الحمل أصبحوا حوامل خلال العام الأول. كما تم اكتشاف أن مدة استخدام موانع الحمل ليس لها تأثير على الوقت المستغرق للحمل. لذا ، إذا كنت تستخدمين تحديد النسل لفترة طويلة ، فربما لا يكون لديك ما يدعو للقلق بشأن الحمل.

طبيب البوابة: حبوب منع الحمل والخصوبة

هل هناك أي علامات على العقم يجب البحث عنها؟

إذا لم تحملي بعد عام من عدم استخدام وسائل منع الحمل ، فقد تعانين من العقم. في مثل هذه الحالة ، من المهم رؤية طبيب نسائي. يمكن للطبيب تحديد سبب العقم والبدء في العلاج. يمكن علاج العقم بمساعدة الأدوية (لبدء عملية التبويض) أو الإجراءات الجراحية لتصحيح قناتي فالوب أو طرق الحمل المساعدة مثل الإخصاب في المختبر (IVF) أو التلقيح داخل الرحم (IUI).

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