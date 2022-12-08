طبيب البوابة: فوائد الفجل الصحية لمرضى الهضم والسكر يعد الفجل أحد أكثر الخضروات شيوعًا خلال فصل الشتاء. وغالبا ما يستخدم في السلطة والمخلل وكمقبلات وأكثر من ذلك بكثير. مع قوامه المقرمش ونكهته الحارة قليلاً ، فإن الفجل لا يعزز النكهة فحسب ، بل يفيد جسمك أيضًا بعدة طرق. لهذا السبب ننصحك بتناوله وإضافتها إلى نظامك الغذائي اليومي خلال فصل الشتاء.

طبيب البوابة: فوائد الفجل الصحية لمرضى الهضم والسكر

الفجل غني بالعناصر الغذائية

يساعد وجود الفولات أو فيتامين ب في الفجل في تكوين خلايا الدم الحمراء ، في حين أن محتوى فيتامين سي من الخضار يقوي المناعة ويعزز إنتاج الكولاجين. يحتوي الفجل أيضاً على كميات كبيرة من البوتاسيوم الذي يحافظ على توازن السوائل في الجسم، وكذلك يضمن حسن سير عمل الجهاز العصبي. يعتبر الفجل أيضاً مصدرًا جيدًا للكالسيوم الذي لا يحسن قوة العظام فحسب ، بل يقلل أيضًا من ارتفاع ضغط الدم.

طبيب البوابة: فوائد الفجل الصحية لمرضى الهضم والسكر

الوقاية من السرطان

يُقال إن مركبًا غنيًا بالكبريت يُسمى بالجلوكوزينات ، والذي يوجد غالبًا في العديد من الخضروات الصليبية ، يحمي خلاياك من الطفرات الجينية التي يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بالسرطان. يمكن أن يساعد في عملية القضاء على الخلايا التي لديها القدرة على التحول إلى خلايا سرطانية في المستقبل. الفجل مليء بالجلوكوزينات ، والتي يمكن أن تكون مفيدة في الوقاية من السرطان.

طبيب البوابة: فوائد الفجل الصحية لمرضى الهضم والسكر

يساعد على الهضم

أولئك الذين يعانون في كثير من الأحيان من مشاكل في المعدة مثل عسر الهضم أو الإمساك أو ارتجاع الحمض يجب أن يضيفوا الفجل إلى نظامهم الغذائي على الفور. الفجل من الخضروات الغنية بالألياف التي ستبقيك بصحة جيدة وتحسن عملية الهضم بأكملها. إنه نبات فائق الترطيب ومليء بالماء. محتوى الماء فيه مشابه تقريبًا لمحتوى الخيار. يحتوي الفجل على 93.5 جرام من الماء لكل 100 جرام.

طبيب البوابة: فوائد الفجل الصحية لمرضى الهضم والسكر

ضرورة لمرضى السكر

إذا كنت تعاني من مرض السكري أو حتى إذا كنت في مرحلة ما قبل السكري ، فإن تناول الفجل يمكن أن يساعد بشكل كبير في تنظيم مستويات السكر في الدم. يساعد الهرمون المعروف باسم Adiponectin في تقليل مستويات السكر في الدم. ينظم الفجل إنتاج Adiponectin مما يقلل من مستويات السكر.

طبيب البوابة: فوائد الفجل الصحية لمرضى الهضم والسكر

صحة القلب

يعد الفجل مصدرًا جيدًا لأنثوسيانين ، وهو فلافونويد غني بمضادات الأكسدة يحسن صحة القلب ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. يمكن أن يساعد الاستهلاك المنتظم للفجل أيضًا أولئك الذين يتعاملون مع ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

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