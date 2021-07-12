طبيب البوابة: لماذا تحتاجين إلى زيارة أخصائي العلاج الطبيعي بعد الحمل؟

يؤدي الحمل إلى تغيرات عديدة في جسم الأم بما في ذلك التغيرات الجسدية والعقلية والهرمونية. في حين أن هذه التغييرات تبدأ في الاختفاء من تلقاء نفسها بعد الولادة ، إلا أنها تتطور في بعض الحالات وتسبب إزعاجًا كبيرًا...

الحرمان من النوم ، والتعب ، والرضاعة الطبيعية ، وعادات نمط الحياة ، والتغييرات الروتينية المعطلة كلها عوامل يمكن أن تؤثر على صحة الأم. من المشاكل الشائعة التي تواجهها معظم الأمهات بعد الولادة آلام العضلات. عادة ما تكون الأوجاع والألم في أجزاء الجسم المختلفة نتيجة لانقباضات الرحم أثناء الولادة ، والشقوق ، والرضاعة الطبيعية ، والوضعية غير الصحيحة والتغيرات الكيميائية. لتخفيف هذه الآلام الحادة المرتبطة بالحمل ، تحتاج الأم إلى علاج طبيعي.

فيما يلي 5 تدخلات علاجية تم إجراؤها بعد الحمل والتي يجب على كل أم جديدة مراعاتها:

لعضلات قاع الحوض

عضلات قاع الحوض هي المسؤولة عن توفير الدعم للرحم أثناء الحمل. ومع ذلك ، أثناء الولادة المهبلية ، تتمدد هذه العضلات إلى أقصى حد لها أي 4 أضعاف حجمها الطبيعي. في هذه العملية في بعض الأحيان يحدث تمزق. بسبب كل هذه التغييرات الشديدة ، تتطلب العضلات إعادة التأهيل. يفحص أخصائي العلاج الطبيعي بيقظة حالة عضلات منطقة الحوض ويقيمها ويقدم علاجها وفقًا لذلك.

لعضلات البطن

يتسبب الحمل في تباعد عضلات البطن الرئيسية عن بعضهما البعض. يمكن أن يساعد أداء شيء محدد في إصلاح هذه العضلات المتباعدة والضعيفة. يمكن أن يساعد التمرين المنتظم وفقًا لتعليمات أخصائي العلاج الطبيعي على زيادة سماكة العضلات وتقويتها ومساعدتها على إصلاح الفصل.

للمنطقة الحركية

بعد وقت قصير من الولادة ، تعاني الأم من ألم في حزام الحوض والظهر. سبب هذه الآلام هو الانحناء المستمر للرأس وتقريب الكتفين أثناء حمل أو إرضاع المولود. يمكن أن تساعد التدريبات المناسبة وتدخلات العلاج الطبيعي الأم على التخلص من هذا الألم.

ضعف المثانة والأمعاء

إن الانقباض والتمدد عبر عضلات الحوض هو الذي يسبب التبول أو الإخراج. نظرًا لأن هذه العضلات مسؤولة أيضًا عن حمل الرحم ، فإن تمزقها أو تشوهها يمكن أن يسبب ألمًا شديدًا وخللًا وظيفيًا. يمكن بسهولة تصحيح هذا الخلل الوظيفي بمساعدة العلاج الطبيعي.

روتين تمارين ما بعد الولادة

من الضروري إعادة الجسم إلى حالته الطبيعية غير الحامل بعد الولادة. لكي تكون لائقًا وتؤدي واجب الأم بشكل أفضل ، يتعين على الأمهات الجدد التخطيط لممارسة التمارين الروتينية والتأمل. يمكن أن تساعدك برامج العلاج الطبيعي في الوصول إلى هدفك بنجاح من خلال توفير القوة البدنية للجسم.

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