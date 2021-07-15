طبيب البوابة: لماذا ينخفض ​​الدافع الجنسي بعد الولادة؟

من التغيرات الهرمونية الشديدة إلى اكتئاب ما بعد الولادة ، يمكن أن تؤدي العديد من العوامل إلى استنفاد الدافع الجنسي لدى الأمهات الجدد...
في حين أن ولادة حياة جديدة هي تجربة استثنائية ، إلا أنها قد تحرمك أيضًا من العلاقة الحميمة الجنسية. ومع ذلك ، فإليك سبب انخفاض الدافع الجنسي عند الولادة:
- التعب
بعد ساعات طويلة من رعاية الطفل ، يمكن أن يؤدي ذلك غالبًا إلى الإرهاق والتعب. بعد الولادة ، غالبًا ما تهمل المرأة أشياء أخرى في الحياة وتكرس كل وقتها في رعاية أطفالها. هذا يمكن أن يؤدي إلى فقدان الرغبة الجنسية.
- اكتئاب ما بعد الولادة
تعاني العديد من النساء من اكتئاب ما بعد الولادة. في أعقاب الولادة ، يمكن أن يؤثر التوتر والقلق والتعب بشكل جماعي على الصحة العقلية للمرأة ، مما يؤدي إلى فقدان الرغبة الجنسية لدى النساء.
- التغيرات الهرمونية
هناك تحول كبير في المستوى الهرموني لدى النساء بعد الولادة. تنخفض مستويات الهرمونات مثل الاستروجين والبروجسترون بشكل كبير، مما يعطل عملية التزليق الطبيعي ، مما يؤدي إلى انخفاض الرغبة الجنسية لدى النساء.
- الرضاعة الطبيعية
من الشائع بين النساء المرضعات فقدان الرغبة والعلاقة الحميمة مع شركائهن. في حين أن الرضاعة الطبيعية يمكن أن تؤثر على إنتاج هرمون الاستروجين ، إلا أنها قد تؤدي إلى انخفاض مستويات الرغبة الجنسية لدى النساء.
- صورة الجسم المتغيرة
يمكن أن يحدث الحمل والولادة الكثير من التغيير في مظهرك الجسدي. قد يؤدي ذلك إلى الشعور بعدم الأمان وضعف الإحساس بصورة الجسم لدى النساء ، مما يؤدي إلى فقدان الرغبة الجنسية.
كيفية التعامل مع انخفاض الدافع الجنسي بعد الولادة؟
انخفاض مستويات الرغبة الجنسية لدى النساء بعد الولادة أمر طبيعي. ومع ذلك ، يمكنك استعادة العلاقة الحميمة من خلال الانغماس في الرعاية الذاتية.
- تحدث إلى شريكك وعالج مخاوفك.
- اطلب مساعدة الخبراء واطلب منهم مساعدتك في حل المشكلات المتعلقة باستنفاد الدافع الجنسي لديك.
- وتذكر كل الأجساد جميلة ولا حرج في الطريقة التي تعتني بها بعد ولادة حياة جديدة.
المزيد:
طبيب البوابة: لماذا تحتاجين إلى زيارة أخصائي العلاج الطبيعي بعد الحمل؟
© 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com)