طبيب البوابة: لماذا ينخفض ​​الدافع الجنسي بعد الولادة؟

من التغيرات الهرمونية الشديدة إلى اكتئاب ما بعد الولادة ، يمكن أن تؤدي العديد من العوامل إلى استنفاد الدافع الجنسي لدى الأمهات الجدد...

في حين أن ولادة حياة جديدة هي تجربة استثنائية ، إلا أنها قد تحرمك أيضًا من العلاقة الحميمة الجنسية. ومع ذلك ، فإليك سبب انخفاض الدافع الجنسي عند الولادة:

التعب

بعد ساعات طويلة من رعاية الطفل ، يمكن أن يؤدي ذلك غالبًا إلى الإرهاق والتعب. بعد الولادة ، غالبًا ما تهمل المرأة أشياء أخرى في الحياة وتكرس كل وقتها في رعاية أطفالها. هذا يمكن أن يؤدي إلى فقدان الرغبة الجنسية.

اكتئاب ما بعد الولادة

تعاني العديد من النساء من اكتئاب ما بعد الولادة. في أعقاب الولادة ، يمكن أن يؤثر التوتر والقلق والتعب بشكل جماعي على الصحة العقلية للمرأة ، مما يؤدي إلى فقدان الرغبة الجنسية لدى النساء.

التغيرات الهرمونية

هناك تحول كبير في المستوى الهرموني لدى النساء بعد الولادة. تنخفض مستويات الهرمونات مثل الاستروجين والبروجسترون بشكل كبير، مما يعطل عملية التزليق الطبيعي ، مما يؤدي إلى انخفاض الرغبة الجنسية لدى النساء.

الرضاعة الطبيعية

من الشائع بين النساء المرضعات فقدان الرغبة والعلاقة الحميمة مع شركائهن. في حين أن الرضاعة الطبيعية يمكن أن تؤثر على إنتاج هرمون الاستروجين ، إلا أنها قد تؤدي إلى انخفاض مستويات الرغبة الجنسية لدى النساء.

صورة الجسم المتغيرة

يمكن أن يحدث الحمل والولادة الكثير من التغيير في مظهرك الجسدي. قد يؤدي ذلك إلى الشعور بعدم الأمان وضعف الإحساس بصورة الجسم لدى النساء ، مما يؤدي إلى فقدان الرغبة الجنسية.

كيفية التعامل مع انخفاض الدافع الجنسي بعد الولادة؟

انخفاض مستويات الرغبة الجنسية لدى النساء بعد الولادة أمر طبيعي. ومع ذلك ، يمكنك استعادة العلاقة الحميمة من خلال الانغماس في الرعاية الذاتية.

تحدث إلى شريكك وعالج مخاوفك.

اطلب مساعدة الخبراء واطلب منهم مساعدتك في حل المشكلات المتعلقة باستنفاد الدافع الجنسي لديك.

وتذكر كل الأجساد جميلة ولا حرج في الطريقة التي تعتني بها بعد ولادة حياة جديدة.

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