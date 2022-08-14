طبيب البوابة: هذا الشراب الإندونيسية يعزز مناعتك مع انتشار الامراض المعدية في جميع انحاء العالم ، من الضروري أن تحمي نفسك من خلال إبقاء مسافة بينك وبين الآخرين وارتداء الكمامة واخذ اللقاحات المتوفرة. كذلك أنت تحتاج أيضًا إلى البقاء بصحة جيدة ويشمل ذلك اتباع نظام غذائي يتكون من الأطعمة أو المشروبات التي يمكن أن تعزز جهاز المناعة. إذا كنت تواجه صعوبة في العثور على أطعمة صحية ذات مذاق جيد وفي نفس الوقت سهلة التحضير في المنزل ، فلا داعي للقلق! يمكنك تجربة هذه المشروبات العشبية الإندونيسية التقليدية اللذيذة والمغذية.

طبيب البوابة: هذا الشراب الإندونيسية يعزز مناعتك

1. جامو بيراس كنكور (حليب وأعشاب إندونيسية تقليدية)

جامو هو مشروب عشبي إندونيسي تقليدي يستخدم غالبًا كعلاج. يتكون من مزيج متنوع من المكونات الطبيعية مثل الأوراق والبذور واللحاء والزهور والعسل والحليب وأحيانًا البيض. يتكون هذا الجامو الخاص من مزيج من الأرز والزنجبيل العطري وسكر النخيل. لا يتألف فقط من محتوى مغذي ، ولكن jamu beras kencur ينتج أيضًا طعمًا لطيفًا. تشمل فوائد jamu beras kencur الحفاظ على نسبة السكر في الدم طبيعية ، وتخفيف الإسهال ، وتخفيف السعال البلغمي ، وزيادة شهية الأطفال ، بالإضافة إلى تسريع الشفاء بعد الولادة. إليك الطريقة.

المكونات:

200 جرام من الأرز (منقوع بين عشية وضحاها)

100 جرام من الزنجبيل العطري

2 قطعة من الزنجبيل

1 ملعقة كبيرة تمر هندي

200 جرام من سكر النخيل

100 جرام سكر

1 ملعقة صغيرة ملح

1.5 لتر من الماء

الطريقة:

أضف جميع المكونات ما عدا الأرز إلى القدر. اغليها لمدة 15 دقيقة حتى تصبح ساخنة . عندما تنتهي ، ضعه جانبًا وقم بتصفيته . نضيف المزيج المصفى مع الأرز في الخلاط . تخلط جيدا وتصفى مرة أخرى في كوب.

بالاضافة الى الشراب الأول يمكنك إضافة توابل عشبية تقليدية أخرى للحصول على فوائد صحية إضافية:

طبيب البوابة: هذا الشراب الإندونيسية يعزز مناعتك

2. جامو كونييت عاصم (تمر هندي وجذور الكركم)

على عكس jamu beras kencur ، فإن هذا الجامو الخاص مصنوع من مزيج من جذر الكركم والتمر الهندي القادر على العمل كمسكن (مسكن للألم) وخافض للحرارة (لمنع وتقليل الحمى) ومضاد للالتهابات وكذلك مهدئ. تشمل فوائد jamu kunyit asem تخفيف آلام الدورة الشهرية ، والعمل كمضاد للأكسدة ، وتقليل الوزن ، والحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة. إليك كيفية صنع هذا المشروب العشبي!

المكونات:

400 جرام من الكركم الطازج (اختر الأقدم)

250 جرام من سكر النخيل

100 جرام تمر هندي

100 مل من الماء الدافئ لنقع التمر الهندي

2 لتر ماء

الطريقة:

انقع التمر الهندي في الماء الدافئ. اضغط عليه ثم ضعه جانبًا . يحمص الكركم الطازج حتى يصبح لونه بني. يقشر ثم ينظف الكركم ويقطع إلى مكعبات . اخلطي الكركم مع 500 مل من الماء . اخلطي ماء التمر الهندي مع مزيج الكركم مع باقي الماء في الوعاء. يغلي حتى يسخن . أضف سكر النخيل. يقلب جيدا ويغلي مرة أخرى حتى يسخن . أطفئ اللهب وقم بتبريد الجامو ، ثم صفيه في كوب .

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