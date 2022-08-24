طبيب البوابة: 5 طرق لزيادة ثقتك الجنسية الجنس ممتع فقط عندما يشعر كلا الشريكين بالثقة في وجود بعضهما البعض. إذا كان أي منكما يعاني من مشاكل، فسوف تحجم هذه الطاقة في السرير. انعدام المتعة يمكن أن يعني حرفياً موت العلاقة. لذلك ، لتعزيز ثقتك الجنسية ، إليك 5 طرق مجربة ومختبرة قد تساعدك.

طبيب البوابة: 5 طرق لزيادة ثقتك الجنسية

توقف عن الشعور بـ "الخجل"

ادراكك لشكل جسمك واي علامات هنا وهناك أو السيلوليت لا يؤثر أبدًا على الجنس. في الواقع ، إذا لاحظ شخص ما هذه الأشياء وجعلك تشعر بالسوء حيال شكل جسمك ، فلا ينبغي أن يكون هذا الشخص موجوداً في سريرك بأي شكل من الأشكال. إذا كنت لا تحب نفسك ، فكيف تتوقع من الآخر أن يفعل ذلك؟ تقبل شكلك لأن الجنس يدور حول الإيجابية للحصول على أفضل تجربة.

طبيب البوابة: 5 طرق لزيادة ثقتك الجنسية

دعهم يعرفون أنك تريد العلاقة

لا وقت للخجل! في الواقع ، حتى في عصر الخجل ، كان لدينا لقاءات عابرة وتبادل للزهور ، وأغاني تتحدث نيابة عنا. اليوم يمكنك ويجب عليك تطبيق كل ذلك بطريقة راقية - كن مباشرًا! إذا كنت ترغب في ممارسة الجنس مع شريكك ، فأخبره بذلك وكن صريحًا. ستصدم من مدى رغبته في قول ذلك. كن منفتحًا بشأن ما تشعر به. إذا كانت لديك موانع ، ناقشها.

طبيب البوابة: 5 طرق لزيادة ثقتك الجنسية

الإضاءة

من يقول أن ممارسة الجنس يجب أن تتم في الظلام الدامس أو في مكان جيد الإضاءة؟ يمكنك أيضًا تعتيم الأضواء. أشعل شمعة أو اثنتين. هذه خدعة ساعدت الكثير من الأشخاص الذين يعانون من مشاكل ثقة منخفضة.

طبيب البوابة: 5 طرق لزيادة ثقتك الجنسية

الموسيقى من فضلك

الموسيقى هي الأفضل في أي لحظة. عندما يتعلق الأمر بالجنس ، يمكن أن تكسر الجليد ، وتضبط الحالة المزاجية ، وتساعد على تدفق كل تلك الطاقة الجنسية أيضًا. فهي ترفع معنوياتك. قم بتشغيل بعض الموسيقى الخلفية التي تحبها وشاهد الثقة تتضاعف ثلاثة أضعاف.

طبيب البوابة: 5 طرق لزيادة ثقتك الجنسية

التحضير قبل ممارسة الجنس

للتخلص من كل الموانع ، تعامل مع المخاوف الجنسية ، تحدث عنها بالكامل. هل لديك تخيلات؟ دع شريكك يعرف. هل لديك بعض العادات المخيفة أو المضحكة جدًا؟ تحدث عنها. سيساعد هذا كلاكما على الاسترخاء.

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