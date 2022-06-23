طبيب البوابة: واقي ذكري نباتي لمكافحة الأمراض الجنسية يعتبر الواقي الذكري النباتي أحدث وسيلة لمنع الحمل في العصر الجديد حيث الهدف الرئيسي هو نشر الوعي حول الواقيات الذكرية القابلة للتحلل الحيوي وكذلك لتسليط الضوء على أهمية العلاقة الحميمة بين شخصين ، من خلال جانب أكثر خضرة!

طبيب البوابة: واقي ذكري نباتي لمكافحة الأمراض الجنسية

واقي بنكهات الفواكه والخضار

توصلت حملة الواقي الذكري بقيادة "The Horticultural Society" و Relate ، وهي منظمة استشارية للعلاقات، إلى نهج فريد لممارسة الجنس الآمن. لقد أنتجوا مجموعة صحية من الواقي الذكري بنكهات مختلفة من الفواكه والخضروات. هناك أنواع مختلفة من بذور الكوسة والبرقوق والباذنجان والبصل والأفوكادو ، وتبدو عبواتها تقريبًا مثل البذور من الحديقة!

تشير التقارير إلى حدوث زيادة في انتقال الأمراض المنقولة جنسياً في المملكة المتحدة إلى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا. على الرغم من توفر وسائل مختلفة للوقاية من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي / فيروس نقص المناعة البشرية ، إلا أن تغيير السلوك يعد أمرًا صعبًا. ليس في الأفق بعد. حتى ذلك الحين ، سيظل العازل الذكري جزءًا مهمًا من ترسانة الوقاية من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي / وخاصة فيروس الايدز أو نقص المناعة البشرية.

أصبحت الواقيات الذكرية أكثر أهمية للوقاية من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي / فيروس نقص المناعة البشرية حيث أصبح التعقيم الدائم أكثر شيوعًا ، بالإضافة إلى الترويج لحبوب منع الحمل.

ومع ذلك ، شهدنا في الشهر الماضي ظهور نوع جديد من الملابس الداخلية في الولايات المتحدة يساعد في الحماية من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي أثناء ممارسة الجنس الفموي ، بالإضافة إلى إطلاق الواقيات الذكرية ذات الطابع الخاص بالحديقة. وقد تمت الموافقة على السراويل "الرفيعة للغاية ، فائقة المرونة ، بنكهة الفانيليا" من قبل إدارة الغذاء والدواء.

طبيب البوابة: واقي ذكري نباتي لمكافحة الأمراض الجنسية

دراسة

تم إنشاء الواقي الذكري النباتي استجابة لدراسات أظهرت أن الأشخاص في الستينيات من العمر، والذين يتمتعون بصحة جيدة ولديهم الكثير من المال ، يمارسون الجنس أكثر من أي وقت مضى. على الرغم من اعتراف 52 في المائة بعدم شراء الواقي الذكري في العام الماضي ، فإن 62 في المائة من البريطانيين يعتبرون أنفسهم مغامرين جنسيًا.

وفقًا لمسح نشرته Relate ، فإن 43 بالمائة من الرجال الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكبر أصبحوا أكثر أمانًا وحرية في حياتهم الجنسية الآن أكثر من أي وقت آخر في حياتهم ، ويعتقد أكثر من نصفهم أنهم نشيطون جنسيًا. جريئة. وجدت دراسة استقصائية في عام 2020 أن جيل الألفية يمارس الجنس مرة واحدة فقط في الشهر أو أكثر.

ومع ذلك ، فقد وجد أن 80 في المائة من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا لم يشتروا واقيًا ذكريًا في الأشهر الستة الماضية ، وكانت هناك زيادة في الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي في هذه الفئة العمرية على مدى السنوات العشر الماضية.

قبل جائحة كورونا ، كانت هناك زيادة بنسبة 86 في المائة في حالات الإصابة بمرض الزهري (سيفليس) بين الرجال من عمر 65 عامًا، مع ذلك امتنع 38 في المائة منهم عن مناقشة الجنس الآمن لأنه يجعلهم غير مرتاحين.

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