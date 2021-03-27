طبيب البوابة: 5 أطعمة يمكن أن تساعد في كبح الشهية

البدء في الحمية ليس التحدي الأكبر لاي شخص يحاول التخلص من الكيلوغرامات بل التعود على تناول الطعام باعتدال و كبح الشهية . في حين أنه لا يزال من السهل الحفاظ على تناول السعرات الحرارية عند التخطيط لوجباتك ، إلا أن الجوع في منتصف النهار يمكن أن يقلب الأمور رأسًا على عقب...

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يستسلم معظم الناس للجوع المبكر الذي يزعجهم بين أوقات الطعام. حتى بعد تناول وجباتهم الخفيفة ، فإنهم يشعرون بالجوع وغالبًا ما يلجأون إلى الأطعمة غير الصحية لإرضاء أنفسهم. الطريقة الصحيحة لمنع ذلك هي عن طريق إضافة بعض الأطعمة المثبطة للشهية إلى النظام الغذائي. هناك العديد من المكملات الغذائية والمنتجات المتوفرة في السوق والتي يمكن أن تثبط شهيتك. لكنهم يعملون بشكل مختلف ، وقد لا يكون ذلك مفيدًا لك. إنها تقلل من شهيتك أو تمنع امتصاص العناصر الغذائية أو تزيد من عدد السعرات الحرارية التي تحرقها. البديل الصحي هو تضمين المنتجات الغذائية الطبيعية في نظامك الغذائي.

فيما يلي 5 منتجات طبيعية وآمنة يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي لكبح جوعك

اللوز

يمكن أن تكون حفنة من اللوز وجبة خفيفة ممتازة للحد من آلام الجوع في منتصف بعد الظهر. اللوز مليء بالعناصر الغذائية مثل فيتامين E والمغنيسيوم ومضادات الأكسدة ، كما أنه مصدر غني بالألياف ، مما يساعد على قمع آلام الجوع المفاجئة. يمكن أن يؤدي تناول اللوز عند الشعور بالجوع إلى زيادة الشعور بالامتلاء. لا تتناول أكثر من حفنة من اللوز في اليوم.

الشوكولاتة الداكنة

من قال أن الشوكولاتة ليست صحية؟ استبدل شوكولاتة الحليب العادية بالشوكولاتة الداكنة لإرضاء رغبتك في تناول الحلويات دون استهلاك السعرات الحرارية الزائدة. يمكن للشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على 70٪ من الكاكاو أن تكبح شهيتك. حتى حمض دهني الموجود في الشوكولاتة الداكنة يساعد على إبطاء عملية الهضم وإبقائك ممتلئًا لفترة أطول. تجنب تناول أكثر من قطعتين من الشوكولاتة الداكنة في وقت واحد.

القرفة

القرفة الحلوة والترابية هي أيضًا مثبط ممتاز للشهية. تساعد هذه التوابل الشائعة المستخدمة في الخبز على قمع الشهية عن طريق تثبيت مستويات السكر في الدم وتأخير إفراغ المعدة. كشفت دراسة أجريت في عام 2007 أن تناول 6 جرامات من مسحوق القرفة في النظام الغذائي يمكن أن يبطئ عملية إفراغ المعدة ويمكن أن يساعدك على الشعور بالشبع. يمكنك إضافة مسحوق القرفة إلى دقيق الشوفان أو رش القليل من مسحوق القرفة فوق الشاي أو العصائر.

الحلبة

بذور الحلبة الصفراء الصغيرة لها نكهة قوية وهي تنتمي إلى عائلة البقوليات. يتم استخدامها على نطاق واسع في المأكولات الهندية لإضافة نكهة إلى الطبق والأيورفيدا لعلاج العديد من الحالات الصحية. تحتوي البذور الصفراء على 45 في المائة من الألياف ، وهي في الغالب غير قابلة للذوبان. عندما تدخل الألياف إلى جهازك الهضمي فإنها تبطئ عملية امتصاص الكربوهيدرات والدهون ، مما يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول. يمكنك نقع ملعقة صغيرة من بذور الحلبة في كوب من الماء الدافئ طوال الليل وشربها في الصباح أو مضغ البذور مباشرة.

الزنجبيل

يستخدم الزنجبيل منذ آلاف السنين لعلاج أنواع مختلفة من الأمراض الصحية. يمتلك الجذر اللذيذ قوى هضمية مذهلة. قد تحفز المركبات الموجودة في الجذر جهازك الهضمي، ويمكن أن تخفف من الغثيان ويمكن أن تكبح شهيتك أيضًا. وفقًا لدراسة صغيرة عام 2012 ، فإن الرجال الذين تناولوا الزنجبيل في وجبة الإفطار لم يشعروا بالجوع لمدة 3 ساعات على الأقل بعد تناول الوجبة. يمكنك إضافة الزنجبيل إلى نظامك الغذائي أو شرب شاي الزنجبيل لجني فوائده المذهلة.

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