كيف تتفاوضين مع زوجك على تقسيم واجبات المنزل؟

إن مطالبة شريكك بالمشاركة في إنجاز بعض الأعمال المنزلية ليس بالأمر السهل دائمًا...

كيف تتخطين فترة عصيبة في العلاقة؟

اعترف بذلك ، لا أحد يريد أن يكون مجبرا دائما على القيام بالأعمال المنزلية. ولكن ، إذا تجنب شريكك القيام بأي مهمة ، فقد يصبح الأمر محبطًا ومزعجًا لأنك تتحملين مسؤولية كل العمل. الزواج هو عمل جماعي ويجب ألا يقل الاهتمام بالأعمال المنزلية عن أهمية. إذا لم تكوني متأكدة من التعامل مع هذا الموقف ، فإليك بعض الطرق للتفاوض بشكل عادل مع زوجك في الأعمال المنزلية.

وظائف ذات فائدة

هل تستمتع بطي الملابس أثناء الاستماع إلى الموسيقى؟ إذا كانت الإجابة بنعم ، فمن الأفضل أن تقوم بعمل منزلي يخدم مصلحتك. قد تكون بعض الأعمال المنزلية وسيلة للتخلص من التوتر ويمكن أن تجعلك تشعر بالانتعاش. وبالمثل ، اسألي زوجك إذا كان هناك شيء معين يثير اهتمامهم. ستبدو المهام ممتعة إذا كنت تحب القيام بها.

الاتفاق على الجداول

اجلسي مع شريكك وناقشي جدول أعمال كل منكما قبل البدء في تقسيم العمل. ضعي في اعتبارك وقت عمل شريكك وساعات عملكما وما إلى ذلك ، حسب وقت الفراغ، دعيه يقوم بعمل روتيني أو أقل. لا تنشغلي بعبء العمل المتساوي ولكن تعلمي أن تكوني متساهلة في الأوقات التي يكون فيها عبء العمل على شريكك أكبر والعكس صحيح.

تعلمي الاستسلام أحياناً

لا تهاجمي شريكك لأنه لم ينظف المنضدة بشكل صحيح بما فيه الكفاية. يمكن أن يتحول العتاب الى أمور سلبية وإحباط شديد لشريكك لأنه لا أحد يريد أن يتعرض للهجوم طوال الوقت. يجب أن تستلمي أحياناً دون عتاب لأن شريكك قد يبذل قصارى جهده على الرغم من أن عمله قد لا يكون مثالياً.

الحصول على مساعدة خارجية أو خادمة

إذا كانت الأعمال المنزلية تتطلب الكثير بالنسبة لك ولشريكك ، فمن الحكمة التفكير في الحصول على مساعدة من الخارج. قد تكون الخادمات باهظة الثمن بعض الشيء ، لكن من المؤكد أنها ستوقف كل مشاكلك مع شريكك.

للمزيد عن صحتك وجمالك:

طبيب البوابة: ما هي أفضل المواد لصنع الكمامات في المنزل؟

طبيب البوابة: علاجات منزلية فعالة لالتهاب الغدة الدهنية في الجفن