طبيب البوابة: 5 مشروبات يجب تجنبها أثناء الريجيم عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن، فإننا ندقق في كل طعام نضعه في طبقنا. مباشرة من عدد السعرات الحرارية إلى حجم الحصة، نقوم بتقييم كل ذلك جيدًا قبل تناول الطعام للبقاء على المسار الصحيح. ولكن هناك شيء واحد غالبًا ما ننساه وهو المشروبات التي تملك تأثيراً مماثلاً على خطتنا لفقدان الوزن.

لذلك، عند اتباع نظام غذائي لفقدان الوزن، يجب أن ننتبه بنفس القدر إلى المشروب التي نتناولها خلال اليوم. يمكن أن يؤدي فقدان هذا الجزء الحاسم من النظام الغذائي الصحي إلى تدمير هدف إنقاص الوزن بسهولة.

طبيب البوابة: 5 مشروبات يجب تجنبها أثناء الريجيم

تعرف على المشروبات التي تضر ولا تفيد خلال رحلة فقدان الوزن:

عصائر الفاكهة المعبأة

عصائر الفاكهة مفيدة للصحة. إنها تزودنا بالفيتامينات والمعادن التي تساعد أجسامنا على القيام بجميع الوظائف الداخلية بشكل جيد وتساعد في عملية إنقاص الوزن. لكننا نحصل على كل هذه الفوائد فقط إذا تناولنا عصير الفاكهة الطازج. عصير الفاكهة المعبأ الذي نجده في السوبر ماركت مليء بالسكر الذي يمكن أن يدمر بسهولة رحلة إنقاص الوزن. إلى جانب ذلك ، فهي تحتوي على مواد حافظة ، والتي قد لا تكون صحية.

الشاي الحلو

الشاي هو مشروب محبوب آخر يستمتع به الناس عندما يحاولون اتباع نظام غذائي للتخلص من الكيلوجرامات الزائدة. الشاي الأخضر أو ​​الشاي الأسود أو أي نوع من أنواع الشاي العشبي كلها مفيدة للصحة، باستثناء الشاي المثلج المحلى المعبأ والمتوفر في السوق. تحتوي زجاجة الشاي المثلج المحلى على 200 إلى 450 سعرة حرارية والتي يمكن أن تدمر نظامك الغذائي بسهولة. ابحث عن بدائل صحية وتناول الشاي منزلي الصنع بدون سكر.

مشروبات الطاقة

من المفهوم أنه بعد جلسة تمرين شاقة ، تحتاج إلى بعض المشروبات المثلجة لتعويض فقدان السوائل، لكن مشروبات الطاقة ليست خيارًا مثاليًا لذلك. المشروبات الرياضية أو مشروبات الطاقة مليئة بالسكر والمنكهات التي يمكن أن تؤدي إلى التهاب في الجسم. ماء جوز الهند أو الماء المنقوع أو الفاكهة الطازجة هي خيارات أفضل بكثير.

طبيب البوابة: 5 مشروبات يجب تجنبها أثناء الريجيم

تناول الكحول

عندما تتطلع إلى التخلص من الكيلوجرامات الزائدة، من الضروري مراقبة كمية الكحول. تحتوي معظم الكحوليات على نسبة عالية من السعرات الحرارية وعندما تضيف المشروبات الباردة إليها يزيد عدد السعرات الحرارية. يحتوي نصف لتر من البيرة على 208 سعر حراري، وهو ما يكفي لإبعادك عن المسار. يحتوي الويسكي والتكيلا والجن على سعرات حرارية أقل نسبيًا. التزم بمشروب واحد في الأسبوع.

شرب كمية غير كافية من الماء

إن تناول كمية كافية من الماء أمر نتجاهله جميعًا بشكل عام. شرب كمية كافية من الماء ضروري للجميع ، خاصة عندما تحاول التخلص من الكيلوجرامات الزائدة. يساعد الماء على طرد السموم من الجسم ، ويعزز عملية التمثيل الغذائي ويمنع المضغ غير الصحي. لذلك ، حاول شرب ما لا يقل عن 2 إلى 3 لترات من الماء كل يوم.

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