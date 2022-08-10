طبيب البوابة: 6 خرافات شائعة عن فيتامين سي فيتامين سي أو "ج" أو حمض الأسكوربيك ، هو عنصر غذائي أساسي للجسم. يجب تناول هذا الفيتامين القابل للذوبان في الماء يوميًا من خلال الطعام والمكملات الغذائية لأن الجسم غير قادر على تخزينه بشكل كافٍ.

يستخدم الجسم فيتامين سي للسيطرة على الالتهابات وشفاء الجروح. كما يحتاج الجسم أيضًا إلى تحضير الكولاجين ، وهو جزء مهم من النسيج الضام الذي يتكون من الجهاز العصبي والعظام والغضاريف والدم وغيرها. فيتامين ج ضروري أيضًا في تكوين العديد من الهرمونات في الجسم.

يجب أن يستهلك الذكر البالغ 90 مجم من فيتامين سي يوميًا والأنثى البالغة 75 مجم منه. يحتاج المدخنون إلى استهلاك فيتامين سي أكثر من غيرهم لأن التدخين يستنفد مستويات فيتامين سي في الجسم.

نظرًا لعدد لا يحصى من الفوائد التي يوفرها ، يتم استهلاك فيتامين سي على نطاق واسع سواء من حيث الطعام أو كمكملات. ومع ذلك ، هناك العديد من الخرافات المحيطة بهذا الفيتامين والتي تؤثر على مستوى استهلاك هذا الفيتامين:

طبيب البوابة: 6 خرافات شائعة عن فيتامين سي

فيتامين سي علاج لنزلات البرد

هذه على الأرجح أكبر خرافة مرتبطة بفيتامين سي ، ولهذا السبب تم استهلاك هذه المكملات بشكل كبير خلال بداية الوباء. عندما اتخذ كوفيد-19 شكل جائحة وتعرف الجميع على أعراضه ، بدأ الناس في تناول مكملات فيتامين سي دون استشارة الأطباء. يعزز فيتامين سي المناعة ولكن لا يوجد دليل يدعم الادعاء بأنه علاج لنزلات البرد.

طبيب البوابة: 6 خرافات شائعة عن فيتامين سي

البرتقال هو أكبر مصدر لفيتامين سي

من المثير للدهشة أن كل فاكهة أو خضروات ذات مذاق حامض يُعتقد أنها مصدر جيد لفيتامين سي. في حين أن هذا صحيح جزئيًا ، فإن الحقيقة هي أن الفلفل الحلو يحتوي على فيتامين سي أكثر من أي طعام حامض مثل البرتقال والليمون.

لذلك إذا كنت تبحث عن إضافة المزيد من فيتامين سي إلى نظامك الغذائي ، فلا تعتمد ببساطة على الفواكه الحمضية ، ابحث أكثر وقم بتضمين مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات الغنية بفيتامين سي إلى نظامك الغذائي.

طبيب البوابة: 6 خرافات شائعة عن فيتامين سي

كلما زاد فيتامين سي لديك ، كانت مناعتك أفضل

هذا ليس صحيحا. يعمل كل فيتامين في الجسم بكمية محددة. تؤدي الفيتامينات عند تناولها بكميات زائدة إلى تسمم في الجسم.

على الرغم من وجود تقارير أقل عن سمية فيتامين سي ، إلا أن الاستهلاك المفرط للمكملات يمكن أن يؤدي إلى الإسهال وزيادة تكوين حصوات الكلى. يمكن أن يؤدي أيضًا إلى حالة تسمى داء ترسب الأصبغة الدموية والتي تحدث عندما يكون هناك فرط في الحديد في الدم.

طبيب البوابة: 6 خرافات شائعة عن فيتامين سي

فيتامين سي مهم فقط للمناعة

لا. لفيتامين سي عدة وظائف أخرى في الجسم. إنه ليس مجرد تقوية للمناعة. يساعد فيتامين ج في تخليق الدوبامين والنورادرينالين اللذان يلعبان دورًا بارزًا في التحكم في وظائف المخ وتنظيم الحالة المزاجية أيضًا. كما يمنع نقص الحديد في الجسم عن طريق تسهيل امتصاص العنصر.

طبيب البوابة: 6 خرافات شائعة عن فيتامين سي

تبدو بصحة جيدة ، ولست بحاجة إلى فيتامين سي

هذه هي القضية الرئيسية التي تقود عدد الأمراض هذه الأيام. بدلاً من الذهاب لفحوصات طبية منتظمة ، يحكم الناس على متطلباتهم الجسدية لعنصر معين على أساس مظهرهم.

في كثير من الأحيان لا يظهر المرض أعراضه إلا بعد فوات الأوان. الفيتامينات هي تلك العناصر المساهمة التي تعمل على أساس يومي للحفاظ على عمل أجهزة الجسم. يمكن للفحص الطبي فقط تأكيد ما إذا كان جسمك يعاني من ندرة في فيتامين سي وما إذا كنت بحاجة إليه.

طبيب البوابة: 6 خرافات شائعة عن فيتامين سي

مكملات فيتامين ج يمكن أن تزيد وزنك

على عكس ما يحدث بالفعل ، يعتقد الكثير من الناس أن الإفراط في تناول مكملات فيتامين ج من شأنه أن يتسبب في زيادة الوزن. ومع ذلك ، هذا ادعاء كاذب. يمكن أن يزيد وزن الجسم بسبب عدة عوامل.

أثبتت العديد من الدراسات البحثية أن مستوى فيتامين سي في الجسم يتناسب عكسياً مع وزن الجسم. تقول إحدى الدراسات: "الأفراد الذين يتمتعون بحالة كافية من فيتامين سي يؤكسدون دهونًا أكثر بنسبة 30٪ خلال نوبة تمرين معتدلة مقارنة بالأفراد الذين يعانون من انخفاض مستوى فيتامين سي ؛ وبالتالي ، فإن الأفراد الذين يعانون من نقص فيتامين سي قد يكونون أكثر مقاومة لفقدان كتلة الدهون".

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