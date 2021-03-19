طرق التعامل مع المشاكل التي يواجهها الأزواج أثناء النوم!

أثبتت الدراسات أن النوم مع شريك حياتك يمنحنا الشعور بالأمان والترابط، ولكن يبدو أن بعض الناس غير متوافقين أثناء النوم على سرير واحد.

وقد تتسب بعض المشاكل البسيطة في تدمير، لذلك قمنا بتجميع بعض المشاكل الشائعة التي تؤثر على الأزواج في وقت النوم، وحلولها، وفق ما أورد موقع "برايد سايت".

- البطانية وشد الغطاء

البعض يشعر بالبرد أكثر من الآخر ويريد الاستحواذ على الغطاء ليشعر بالدفء التام، ما يجعل الطرف الآخر يشعر بالضيق.

الحل: سرير أكبر وبطانيات منفصلة ستفي بالغرض، بهذه الطريقة، يمكن لكل منكما الحصول على مواد النوم الخاصة بك دون الحاجة إلى "شدها" من بعضهما البعض.

- الشخير

تخيل أنك تغفو وتشعر بالدفء والراحة في سريرك، وفجأة، يندفع صوت قوي في أذنك مباشرة، يتمثل في فشل حبيبك في دفع الهواء من خلال أنفه بشكل صحيح.

الشخير في حد ذاته ليس مشكلة كبيرة، ولكن في أسوأ الحالات، يمكن أن يكون أحد أعراض مشكلة أكبر، إنه يفسد وقت النوم لكلا الطرفين، ويجعلك تعاني من الصداع والتعب وغيرها من الأدلة على الحرمان من النوم في اليوم التالي.

يمكنك التغلب على ذلك بتغيير وضعية النوم، فالنوم على الظهر أكثر الأوضاع تسبب ذلك، لذا قم برفع رأسك من على الفراش، كما يمكنك استخدام سدادات الأذن.

والتغيير في نمط الحياة، مثل فقدان الوزن، والالتزام بجدول النوم، وتجنب التدخين، إذا استمر الشخير في كثير من الأحيان، فمن الأفضل مراجعة الطبيب.

- تفضيلات درجات الحرارة المختلفة

تختلف درجة حرارة الأجسام أثناء النوم من شخص لآخر، فالبعض يفضل النوم بملابس خفيفة والآخر يفضل النوم بغطاء.

وإذا كانت درجة الحرارة المفضلة لشريكك أقل من درجة حرارتك، فاختر المزيد من البطانيات وارتداء بيجاما أكثر دفئًا.

- الاستيقاظ ليلا

الاستيقاظ بدون سبب في منتصف الليل أمر شائع، ويمكن أن يكون علامة على الأرق أو نتيجة الإجهاد أو الاستخدام الإلكتروني.

عندما تستيقظ ولا يمكنك العودة إلى النوم بعد 15 أو 20 دقيقة، فلا فائدة من الاستلقاء هنا.

لذا انهض من السرير واذهب إلى غرفة منفصلة وافعل شيئًا مهدئًا حتى تشعر بالنعاس مرة أخرى، لكن لا تفعل أي شيء وأنت بجوار شريكك، وعد إلى غرفة النوم فقط عندما تكون مستعدًا للنوم.

- التعرق الليلي

يبدأ الكثير من الناس في التعرق، ويمكن أن يتحول التعرق الليلي بسرعة إلى مشكلة، ومن المؤكد أن الحضن أو حتى الاستلقاء بالقرب من شخص متعرق أمر غير مريح.

ولعل بيئات النوم وتصميم الفراش هي الأسباب الأكثر شيوعًا التي تجعل الناس يشعرون بالحرارة أثناء نومهم.

احصل على مرتبة بخصائص التبريد واستخدم الملابس التي تسمح بمرور الهواء، مثل الكتان والقطن، لكن يمكن أن يكون التعرق الليلي أيضًا نتيجة لظروف مختلفة، وفي هذه الحالة، يوصى بزيارة الطبيب لفرز الأمور.

- تضارب دورات النوم

يُعرف هذا باسم حرب الطيور المبكرة مقابل حرب البومة الليلية. لدينا جميعًا "نمط زمني" خاص بنا يسود على ساعة نومنا الداخلية، وقد يتغير مع تقدمنا في السن: يبلغ الشباب الذروة في "المساء".

إذا أدركت أن إيقاع الساعة البيولوجية لديك أنت وشريكك متعارض، فمن المهم اتباع جدول نومك والعيش وفقًا لنمطك الزمني.

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