طرق التعامل من الزوج الغيور!

تعرفي إلى سبب الغيرة
عندما يشعر الزوج بالغيرة على أساس ثابت، من المهم معرفة سبب حدوث ذلك. على سبيل المثال، هل يشعر زوجك الغيور بعدم الأمان لأنكما لا تقضيان الكثير من الوقت معًا كزوجين؟ أم أن الزواج به مشاكل ثقة؟ اسألي الأسئلة وحاولي أن تفهمي من أين تأتي الغيرة وما الذي يمكن فعله للتخفيف من حدتها.
اخلقي جواً من الثقة
من أفضل الطرق للوقاية من الغيرة خلق جو من الثقة. تبدأ هذه العملية مع كون كلا الشريكين جدير بالثقة. بمعنى آخر، هما مخلصان وملتزمان وصادقان. الأشخاص الجديرون بالثقة لا يكذبون بشأن الكيفية التي يقضون بها وقتهم. كما أنهم لا يغشون أزواجهم. إذا كنتما تحافظان على هذه الثوابت في علاقتكما، فإن الثقة في العلاقة ستزداد وتبعد الغيرة عن قلب زوجك.
لا تدافعي عن سلوكك
إذا بدأ زوجك في اتهامك بشيء غير صحيح، فلا تشعلي النار من خلال الدخول في جدال على الفور. خذي خطوة إلى الوراء وقومي بتقييم الموقف. إذا بدأت في اتخاذ موقف دفاعي، فمن المحتمل أن يسيء شريكك تفسير رد فعلك أو يعكس عواطفك ويزيد غضبه. بدلاً من اتخاذ موقف دفاعي، حاولي التحدث إلى شريكك بهدوء وحل المشكلة معًا. أنت تريدين إنشاء رابط أوثق بينكما وتسوية الخوف الذي يشعر به شريكك.
استمري في مراجعة المشكلة وتحلي بالصبر
هذه ليست مشكلة سيتم إصلاحها بين عشية وضحاها. حاولي أن تتحلي بالصبر عندما تمارسين طرقًا جديدة للتواصل مع شريكك، وأظهري أنك على استعداد للعمل على هذه المشكلة معًا، من خلال تقديم الدعم والاستمرار في مناقشة مخاوفكما، بمجرد مناقشة كل شيء، يمكن أن تصبح الأمور أسهل لكليكما. تقطع الثقة شوطًا طويلاً لذلك، فإذا لم تمنحيه سببًا لعدم الثقة بك، فمن المحتمل أن تختفي هذه العثرة الصغيرة في الطريق.
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