طرق التعامل من الزوج الغيور!

الغيرة عاطفة طبيعية والجميع يشعرون بالغيرة في مرحلة ما من حياتهم. و تحدث المشكلات فعليا عندما تنتقل الغيرة من عاطفة صحية إلى شيء غير صحي وغير عقلاني،واذا كان زوجك غيورًا بشكل مفرط وغير منطقي لدرجة يمكن أن تدمر زواجك في النهاية فاحترسي!

الغيرة هي رد فعل تمثل تهديد حقيقي لعلاقتك بشريك حياتك ، وإن كان القليل من الغيرة يمكن أن يكون مطمئنًا في العلاقة وطبيعي. لكن الكثير من الغيرة أمر مخيف ومربك، خاصة لأنه يمكن أن يؤدي إلى سلوكيات خطيرة...لذلك من المهم معالجة الأمر قبل أن يخرج عن السيطرة. اليك بعض الاقتراحات للتعامل مع الغيرة بطريقة صحيحة وفقاً لـ verywellmind

سيكون هناك أشخاص ومواقف تهدد أمن زواجك. سواء كان ذلك زميل عمل، أو وظيفة تتطلب الكثير من السفر، فمن الطبيعي أن تختبري القليل من الغيرة من قبل زوجك. المهم أن تأخذي وقتًا للتحدث عن مخاوفك والاتفاق مع زوجك على بعض الحدود التي تحمي زواجك، المفتاح هو مناقشة القضايا بهدوء والتوصل إلى حلول معًا.