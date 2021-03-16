5 ماسكات منزلية لتنظيف البشرة بعمق، جربيها قبل عيد الأم!

تنظيف البشرة بعمق يعد أهم جزء في نظام العناية بالبشرة؛ لأنه يساعد على التخلص من خلايا الجلد الميتة، والجراثيم، والأوساخ، والبكتيريا، ويمنع مسام الجلد من الانسداد. ويتوفّر اليوم العديد من منظفات الوجه الكيميائية المختلفة.

ويجب علينا الإعتناء التام بالبشرة وبإستمرار أيضآ من جميع النواحي كالأكل السليم وتنظيف البشرة صباحًا ومساءً، لأن زينة المرأة يكمل بصفاء بشرتها، ولتنظيف البشرة بعمق وتنقية المسام يُنصح بعمل ماسكات تنظيف على الأقل مرة أسبوعياً.

"موقع البوابة" يقدم لكم مجموعة من الماسكات المنزليه التي تساعد على تنقية المسام وتنظيف البشرة بعمق:

ماسك الروب والليمون لتنظيف البشرة بعمق:

المكونات:

-1/4 كوب روب.

- عصير نصف ليمونة.

الطريقة:

- تُخلط المكونات، وتُوضع على البشرة لمدة 20 دقيقة، ثم يُشطف الوجه بالماء الفاتر، ويُتبع بقليل من الكريم المرطب.

- يحتوي الروب على حمض اللاكتيك الذي يعمل على تقشير البشرة وإزالة خلايا الجلد الميت، بينما يعمل الليمون كمضاد حيوي طبيعي للتخلص من البكتيريا المسببة للحبوب، وتفتيح البشرة وتنظيفها بعمق.

ماسك صودا الخبز والعسل لتنظيف البشرة بعمق:

المكونات:

2 ملعقة كبيرة عسل.

1 ملعقة كبيرة صودا الخبز ( بيكربونات الصوديوم).

الطريقة:

- تُخلط المكونات جيداً، وتُوضع على البشرة لمدة 15 دقيقة، ثم تُدلك البشرة في حركات دائرية لمدة خمس دقائق وتُشطف بالماء الدافيء أولاً ثم بالماء البارد.

- تعمل صودا الخبز على تقشير البشرة، تنقية المسام، التخلص من الرؤوس السوداء والحبوب، كما يساعد العسل على ترطيب البشرة، وعلاج حبوب البشرة المزمنة بفضل احتوائه على مضادات حيوية طبيعية.

ماسك العسل والقرفة لتنظيف البشرة بعمق:

المكونات:

-1ملعقة كبيرة عسل.

-1/2 ملعقة صغيرة قرفة.

-1/4 ملعقة صغيرة جوزة الطيب.

الطريقة:

- تُخلط المكونات جيداً وتُوضع على البشرة لمدة 10 دقائق ثم يُشطف الوجه بالماء البارد، ويُتبع بكريم مرطب.

- قد تشعرين بقليل من الوخز بسبب التوابل الموجودة بالماسك لذا يُنصح باختباره على منطقة صغيرة من البشرة للتأكد من عدم حدوث التهاب.

- تعمل القرفة وجوزة الطيب على تنظيف البشرة بعمق، وتنقية المسام وتنشيط الدورة الدموية لتبدو البشرة أكثر حيوية، كما تساعد جوزة الطيب على التخلص من الحبوب والبثور.

ماسك القهوة و الكاكاو لتنظيف البشرة بعمق:

المكونات:

-1 ملعقة كبيرة بن.

-1 ملعقة كبيرة كاكاو.

-2 ملعقة كبيرة حليب.

-1 ملعقة صغيرة عسل.

-1 ملعقة صغيرة عصير ليمون.

الطريقة:

- تُخلط المكونات جيداً وتُوضع على البشرة لمدة 20 دقيقة، ويُشطف الوجه بالماء الفاتر.

- تعمل القهوة على إزالة خلايا الجلد الميت وتنقية المسام. بينما يعمل الكاكاو على تفتيح الجلد ومنع ظهور التجاعيد.

حمام البخار:

يُفضل عمل حمام البخار مرة كل أسبوعين عن طريق تعريض البشرة للبخار المتصاعد على بعد 20 سم تقريباً، ويمكن إضافة بعد الأعشاب كالنعناع، البابونج، أو الريحان للماء.

ثم تُشطف البشرة بالماء الفاتر وتمسح بقطنة مبللة بماء الورد.

احرصي على إزالة الماكياج، غسل البشرة بغسول لطيف مرتين يومياً، وعمل الماسك المناسب لكِ مرتين أسبوعياً وحمام البخار مرة كل أسبوعين للحصول على بشرة نظيفة ونقية.