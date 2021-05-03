طرق الهروب من حرارة الصيف!

مع ارتفاع درجة الحرارة، يلجأ العديد من الأشخاص إلى تشغيل مكيف الهواء، ولكن هناك العديد من الطرق التي قد تساعدك على الهروب من حرارة الصيف إذا لم يكن لديك "تكييف" خصوصا في رمضان

1- الغرفة باردة:

للحفاظ على برودة الغرفة، يجب تهويتها بشكل صحيح، لذا قومي بإغلاق النوافذ عندما تكون درجة الحرارة بالخارج أعلى من 23 درجة مئوية وقومي بفتح النافذة عندما تنخفض درجة الحرارة عن ذلك، وعادة ما تكون أدنى درجة حرارة خلال اليوم بين الساعة 4 صباحًا والساعة 7 صباحًا، لذلك أفتح النوافذ في الصباح وبعد الساعة 8 مساءً.

ولتجنب حرارة الشمس في الشقة، من المهم استخدام الستائر المناسبة، لذا من الأفضل الابتعاد عن الستائر الاصطناعية فهي تسخن بسرعة، واستخدام الستائر المصنوعة من الكتان السميك باللون الأبيض.

وإذا كنت لا تريد بقاء الحرارة داخل شقتك، فمن الأفضل التخلص من الأشياء التي تجمع الغبار مثل السجاد ووسائد الأريكة، وذلك سيجعل الهواء أنظف وأكثر برودة.

وعند تهوية غرفتك، بلل منشفة وعلقها أمام النافذة المفتوحة، سوف يساعدك ذلك على تبريد منزلك بسرعة.

2- استخدم مراوح السقف:

إنها رخيصة الثمن، ويتم تثبيتها في السقف، بالإضافة إلى إنها تساعد على تبريد الغرفة جيدًا.

3- مكيف منزلي الصنع:

تقوم المروحة العادية فقط بتحريك الهواء في جميع أنحاء الغرفة، ولكن يمكن تحويل أي مروحة إلى مكيف هواء حقيقي، من خلال تجميد عدد قليل من الزجاجات بالماء ثم وضعها أمام المروحة، وفي هذه الحالة، سيتم نفخ الهواء البارد في جميع أنحاء الغرفة، لذا عندما تكون الحرارة قوية، قومي بتجميد مجموعتين من الزجاجات وتغييرها كل 4-5 ساعات.

4- تبريد السرير:

إذا كانت بياضات السرير الخاصة بك مصنوعة من الساتان، فمن الأفضل استبدالها ببياضات السرير المصنزعة من القطن أو الحرير،وذلك لأن الملاءات القطنية تمتص العرق جيدًا وتبرد الجلد، وأيضا، قومي بإرتداء بيجاما مصنوعة من القطن، أو النوم بدون ملابس، وهناك طريقة أخرى لتبريد سريرك وهي وضع الملاءات وأكياس الوسائد في الثلاجة.

5- عندما يكون لديك مكيف هواء:

مكيف الهواء في المنزل، ينقذك من الحر لكنك ستصاب بالبرد بسببه وتمرض طوال الوقت، وذلك لأن عندما يكون مكيف الهواء قيد التشغيل يكون باردًا جدًا، وعندما يكون مغلقًا يكون ساخنًا جدًا.

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