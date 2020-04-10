طرق تنظيف المنزل لمنع انتشار فيروس كورونا

مع التفشّي السريع لفيروس كورونا المستجدّ، وتشديد المنظّمات الصحيّة على ضرورة الحفاظ على نظافة الأجسام والمنازل، يراود عدد من الأسئلة كثيرين حول أفضل السبل لتنظيف المنزل وتعقيمه. علمًا أنّ الفيروس ينتقل عن طريق قطرات الجهاز التنفسي، وفي هذا الإطار تقول "مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها" إنّ الأدلّة الحاليّة تشير إلى أنّ الفيروس قد يظلّ حيًّا لساعات أو أيّام على الأسطح المصنوعة من مجموعة منوّعة من المواد.

طرق تنظيف المنزل للوقاية من فيروس كورونا



تنظيف الأسطح قبل تعقيمها: من الضروري تنظيف الأسطح بالماء والصابون، قبل رشّ المعقمات والمطهّرات عليها، بخاصّة أن تأثير الماء والصابون يكون غالبًا أكثر قوّةً من تأثير المطهرات. ثمّ، يترك المطهّر على الأسطح لثلاثين ثانية قبل المسح.

تنظيف غلّايات المياه التي تُلمس بشكل مُتكرّر من قبل أفراد العائلة، يوميًّا، باستخدام الماء الدافئ والصابون.

غسل اسفنجة التنظيف باستمرار، من خلال وضعها في الجلّاية، أو غسلها يدويًّا بالماء الساخن والصابون.

استخدام المنظّفات والمطهّرات على الأسطح والأغراض، التي تُلمس بشكل متكرّر، كالطاولات ومقابض الأبواب ومفاتيح الإضاءة والمراحيض، مع مراعاة قاعدة التنظيف بالصابون والماء، قبل التعقيم. وفي هذا الإطار،

تنظيف الإلكترونيّات، ومنها الهواتف والأجهزة اللوحيّة، وهي أجهزة ذات نسبة اللمس العالي، مع تجنّب فركها بالكحول أو المعقمات أو البخاخات المماثلة، فقد يتلف ذلك الطلاء الواقي على الشاشة الهاتف أو اللوح. وبدلًا من ذلك، يتمّ إيقاف تشغيل الجهاز، وتبليل قطعة قماش من الألياف الدقيقة بالماء والصابون لفرك الشاشة. كما بالإمكان أيضًا استخدام جهاز تعقيم بالأشعّة فوق البنفسجية لقتل الجراثيم.

غسل اليدين جيّدًا بالماء والصابون، وذلك لعشرين ثانية، بعد القيام بكلّ مهمّة في التدبير المنزلي.



خطوات تقلّل من خطر انتشار فيروس كورونا



من الضروري تنظيف الأسطح بالماء والصابون، قبل رشّ المعقمات والمطهرات عليها

يجب قراءة الملصق على عبوات المطهرات والمعقمات، بخاصّة أن بعضها يحتاج إلى البقاء على السطح لبعض الوقت قبل مسحه.

يجب استخدام محاليل الكحول الطبيّة التي تحتوي في تركيباتها على 70% من الكحول على الأقلّ، أو المطهرات المنزلية المُسجّلة لدى وكالة حماية البيئة، أو محاليل التبييض المنزليّة المُخفّفة.

يجب قراءة تاريخ الصلاحيّة على المنتجات، بعيدًا عن خلط مواد التبييض مع أي منظفات أخرى.



توصيات

توصي "مراكز السيطرة على الأمراض" بتحضير محلول التبييض عن طريق خلط 4 ملاعق كبيرة من المبيّض في ليتر من الماء، مع ضرورة ارتداء القفازات أثناء العمل، وفتح النوافذ للتهوية، فالتخلّص القفازات من بعد الفراغ من العمل عبر سحبها من الداخل للخارج،. ويجب محاولة عدم لمس الجزء الخارجي من القفاز للبشرة، فتنظيف اليدين فورًا.

من الضروري ارتداء القفازات، ووجود تهوية جيدة أثناء التنظيف، لا سيّما عند استخدام المبيّض

غسل الملابس المتّسخة على أعلى درجة حرارة ممكنة للماء، في الغسّالة.

ليس هناك داع لنفض الملابس المتّسخة لأن ذلك يمكن أن ينشر الفيروسات في الهواء، بل يتم استخدام الماء الدافئ المناسب للغسل وتركها تجفّ تمامًا بعد ذلك.

للمزيد عن صحتك وجمالك:

15 نشاطًا لتحفيز ذاتك خلال الحجر المنزلي

4 طرق لتعقيم الأواني الزجاجية