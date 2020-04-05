15 نشاط لتحفيز نفسك خلال الحجر المنزلي

مع تأجيل الحفلات الموسيقية، وإلغاء الأحداث الرياضية، وإغلاق المدارس، يوصي الخبراء بأنه حتى أولئك الذين لا يظهر عليهم أي أعراض الإصابة بفيروس كورونا الالتزام في المنزل خلال هذا الوقت من الوباء العالمي.

على الرغم من أن البقاء في الداخل يعد وسيلة جيدة لحماية نفسك والآخرين من الفيروس، وهو إجراء مهم للمساعدة في الحد من الحالات اليومية التي تضغط على نظام الرعاية الصحية لدينا ، فهو من جهة أخرى قد يزيد من حدة الملل لديك وقد يثير جنونك.

لذلك قررنا عرض قائمة بالأمور التي بإمكانك فعلها في المنزل لتضيع وقتك بطريقة مفيدة:

1. ابدء بمجلتك أو مدونتك الخاصة التي تتحدث فيها عن إحدى هواياتك أو قصص شخصية حول حياتك.

2. انفض الغبار عن آلتك الموسيقى، وعزف بعض النغمات، أو ربما حاول التدرُّب بما أنه لديك الوقت الكافي لذلك.

3. راسل أحبائك السابقين، فربما هناك ما يثقل كاهلك وتوَّد الإفراج عنه.

4. شاهد الأفلام التي لم يكن لديك الوقت الكافي لمشاهدتها.

5. حمِّل تطبيق Duolingo، أو أي تطبيق مشابه؛ لتعلم لغة أجنبية.

6. اقرأ كتابًا أو روابة لشحذ مخيلتك من جديد.

7. مارس التأمل كأن تستلقي وعينيك مغمضتين، في حين تسلط تركيزك على أنفاسك، أو الجلوس لمدة 20 دقيقة مع تمتمة بعض الكلمات المهدِّئة.

8. لتجديد الخلايا في بشرتك وإعادة النضارة إليها، استخدم بعض الخلطات الطبيعية للعناية بالبشرة.

9. يمكنك استلهام بعض الأفكار من شخصية "رابونزيل" في فيلم الأنيميشن "Tangled"، وخاصة أنها أمضت معظم حياتها في القصر وحيدة، فبإمكانك صنع الشموع، رسم لوحة، طلاء البيت، وغيره الكثير.

10. اكتب رسائل وبطاقات تعبر فيها عن حبك لعائلتك وأصدقائك، واشكرهم لمساعدتهم لك ودعمهم إياك في مسيرة حياتك.

11. بإمكانك تعلم فنون الخط عبر الدروس المجانية التي يوفرها موقع الفيديوهات الأشهر يوتيوب.

12. يمكنك الاستمتاع مع عائلتك ببعض الألعاب من بينها "مونوبولي"، ورق الطاولة، الشطرنج، وغيرها الكثير.

13. أخرج عدة التنظيف وبدأ بترتيب غرفتك والتخلص من الأغراض القديمة التي لم تعد تحتاجها.

14. استخدم Skype أو FaceTime أو Google Hangouts أو Marco Polo للدردشة المرئية مع أصدقائك من مسافات بعيدة.

15. جرب ممارسة التمارين الرياضية أو اليوغا في المنزل، واحرص على تحميل تطبيق مختص باللياقة البدنية.

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