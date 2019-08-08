طرق طبخ لحم الخروف 

قبل طهي لحم الخروف يجب الانتباه إلى أنّ لونه فاتح؛ حيث إنّ اللون الغامق يدلّ على أنه مذبوح منذ وقت طويل وأحياناً يدلّ على أنّه فاسد، وبعد التأكّد من سلامته يتمّ غسله بالماء البارد، ومن ثمّ وضعه في وعاء به ماء بارد وملح، ويُمكن إضافة القليل من الخلّ الأبيض، ثم يُعاد غسله مرّة أخرى للتخلّص من الدماء الموجودة فيه، وهذه بعض الطرق لطبخ لحم الخروف.

الشواء

بعد غسل اللحم وتنظيفه جيداً يُقطّع لحم الخروف إلى قطع متوسّطة أو شرائح ويُتبّل بعصير الليمون والخل، ومن ثمّ يوضع في أسياخ الشواء فوق النار، أو يوضع في صينية داخل الفرن ويُترك حتى الاستواء، أو يتمّ حشو فخذ الخروف ومن ثم يُلفّ بورق الألمنيوم، ويوضع في الفرن لمدّة ساعتين وهذا الطبق مناسب للعزائم والمناسبات.

سلق لحم الخروف

أمّا لعمل الوصفات الأخرى باستخدام لحم الخروف فتوضع قطع اللحم في قدر به ماء على النار وبعد أن تغلي تُزال الرغوة الموجودة على وجه القدر، ومن ثمّ تُضاف التوابل المطلوبة للوصفة ويُغطى القدر ويُترك على نار ما بين متوسط إلى هادئة حتى ينضج اللحم ، وسلق اللحم يتم لعمل الوصفات الشهيرة مثل الكبسة، والأوزي، والمنسف، حيث يُستخدم مرق اللحم لإضافته إلى اللبن لعمل المنسف، أو يُضاف مرق اللحم إلى الأرز لعمل الكبسة.

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