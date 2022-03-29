لتحضير نفسك للصيام حاول التقليل من تناول الكافيين تدريجيًا، تغيير الساعة البيولوجية قبل شهر رمضان المبارك، احم نفسك من الجفاف وذلك بشرب الماء بكثرة، ولا تنسى تناول وجبات قليلة، وامتنع عن الوجبات الدسمة، وابدأ بالتخفيف عن التدخين.

إن تأهيل الجسم على الصيام يساعد الشخص على التعامل بسهولة مع الاختلاف الذي يحدث في أثناء الصيام في رمضان ويقلل أيضاً من أي أمراض ربما يواجها الصائم، علمًا بأن التأهيل لا يقتصر على تمرين الجسد للتعامل بكل راحة مع قلة الطعام فقط، بل إرشاد المخ والشهية بأن الصيام يقترب.

طرق لتأهيل الجسم على الصيام قبل شهر رمضان

يجب اتباع نظام غذائي والنوم جيداً لا تقل ساعات النوم عن 7 ساعات، وممارسة الرياضة بانتظام خصوصاً رياضة المشي تعتبر مهمة جداً، ويحدث ذلك عن طريق بدء اليوم بتناول وجبة إفطار تحتوي على الكربوهيدرات المعقدة التي تُهضم ببطء ما يساعد الشخص على تمتعه بالطاقة طوال اليوم.

تجنب الأطعمة الثقيلة غير الصحية والمقلية وتناول اللحوم والأملاح والسكريات التي تؤدي إلى حدوث ردود أفعال بالجسم وتسبب رغبة في تناول المزيد والصعوبة في السيطرة على الأمر ويُنصح بتناول وجبة خفيف في نهاية اليوم خاصة الفواكه والخضروات، الزبادي والسلطة.

من الآن يفضل ببدء خفض تناول الكافيين لتجنب الإصابة بالصداع في الأيام الأولى من صيام رمضان، ولتمرين الجسم على القيام بوظائفه دون تناول الكافيين خلال فترة النهار، ويمكن استبدال تلك المشروبات بتناول شاي الأعشاب الغني بالفوائد مثل اليانسون، شاي أخضر،ميرمية.

شرب الماء بكثرة للمحافظة على رطوبة الجسم خلال اليوم وأيضاً تجنب المواد المسببة للجفاف أي الابتعاد عن مدرات البول كالشاي والقهوة.

قبل قدوم رمضان ينصح بالالتزام في تناول 3 وجبات فقط يوميًا، وتجنب الوجبات الخفيفة للتأقلم بسهولة على قلة الوجبات خلال الشهر رمضان.

يفضل تناول وجبة الإفطار في الصباح الباكر لأنه يساعد على اعتياد الجسم على الاستيقاظ وتناول السحو، وينطبق ذلك أكثر على من لا يفضلون وجبة الإفطار بالأيام العادية.

إذا كنت من مدمني التدخين حاول التخطيط لخفض التدخين تدريجيًا لتجنب أعراض الانسحاب المختلفة مثل التهيج، الغضب، الأرق، عدم الصبر، وصعوبة التركيز خلال ساعات الصيام.

ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم خلال شهر رمضان المبارك مما يساعد في الحفاظ على مستويات طاقة الشخص، فيؤدي الصيام إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي، وبالتالي يُصعب من الحفاظ على اللياقة البدنية وحرق السعرات الحرارية، ولذا يُنصح بتخطيط روتين ممارسة الرياضة الخاصة بشهر رمضان، مثل المشي المعتدل قبل وقت قصير من كسر الصيام، السباحة، اليوجا، التمدد بانتظام، خاصة في الصباح للحفاظ على رشاقة الجسم.

فوائد الصيام في شهر رمضان نفسياً

صقل لقدرات النفس وتهذيبها، إذ يتيح الصِّيام فرصة التدريب على التوازن الداخلي الإيجابي، فينعكس على الفرد والمجتمع.

التدرّب على تهذيب الشهوات وكبحها، وتقوية الإرادة والعزيمة والإصرار على الوصول إلى الهدف الذي يحدّده الشخص لنفسه.

التحكّم بالسلوكات الشخصية، ومحاسبة الذات، وتنمية الضمير.

التدرّب على الاسترخاء، والقبول والتقبّل، والتعايش حسب الظروف المتنوعة.

تنمية الشعور بالآخرين، مشاركتهم وجدانياً، والحديث عن الشعور الداخلي والوجداني للفرد.

القدرة على تحمّل الضغوط النفسية، ومواجهة المشاكل النفسية، وحلّها فرديّاً جون اللجوء إلى المساعدة.

حضر جسمك في رمضان لتجنب التعب والصداع

أجمل عبارات تهنئة بمناسبة شهر رمضان المبارك