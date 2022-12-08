الحمام المغربي أول حمام في إقليم كردستان، حيث يقوم الحمام المغربي بإزالة طبقات من خلايا الجلد الميت المتراكمة على بشرة جسمك، ويقوم بتبييض وتنعيم البشرة وتوحيد لونها، وله أهمية للعروس لأنه يمنحها إشراقة في يوم زفافها

طريقة الحمام المغربي للعروس قبل الزفاف

يجب الحجز مسبقًا للحمام المغربي وأن يكون محجوز خصيصاً للعروس.

تبدأ مرحلة الحمام المغربي في الصباح الباكر.

قبل البدء يتم تنظيف الحمام المغربي وتعطيره بأنواع البخور المختلفة قبل حضورها، وضع إضاءة أركان الحمام بالشموع وبأجواء رومانسية.

ثم تدخل العروس إلى الحمام المغربي برفقة الأهل مثل الأم والأخت ونساء العائلة والصديقات المقربين مع أصوات الزغاريد المُبهجة.

ويتم ملء حوض الاستحمام بالماء الساخن مع الحرص جيداً على إغلاق جميع منافذ الهواء، كي يملأ البخار الحمام لدرجة التعرق، وبالتالي مع تصاعد البخار داخل الحمام حتى تتخلص بشرة العروس من الشوائب العالقة بها والحبوب الصغيرة والكبيرة الظاهرة عليها.

تستلقي العروس داخل البانيو المليء بالماء الساخن لمدة 15 دقائق تقريباً، وفي حالة عدم توفر البانيو يمكن غسل جسم العروس بالماء الساخن بدلاً من الاستلقاء فيه.

وبعد الخروج من البانيو، يجب تجلس العروس على كرسي ليتم عمل حمام كريم مناسب للشعر مع ضرورة تغطية الرأس بالقناع حتى لا يصل البخار إلى فروة الرأس.

ويتم خلط الصابون المغربي مع الحناء وعصير الليمون الحامض.

ثم يُوضع الخليط " الحناء وعصير الليمون الحامض" على وجه العروس وجسمها أيضاً، مع التركيز على المناطق الدهنية في بشرة العروس.

وفوراً يتم تنظيف وجه العروس من الصابون حتى لا يتسبب بالأذى لعينيها، لكن يُترك الصابون على جسم العروس لحوالي 15 دقائق قبل غسله وتنظيفه.

ويتم تنظيف جسم العروس بالماء الساخن جيداً ثم تقوم بفركه جيداً بالليفة المغربية، مع ضرورة الحرص على أن يكون اتجاه الفرك من الأسفل إلى الأعلى باتجاه القلب وذلك لتنشيط الدورة الدموية، بحيث يتم البدء بالوجه، ثم العنق، فالصدر والبطن، ثم اليدين والفخدتين والقدمين ولا ننسى الظهر، مع التركيزعلى المناطق الخشنة في الجسم؛ مثل الكوعين والركبتين.

وخلال عمل الحمام المغربي للعروس تتم إزالة الرؤوس السوداء من الوجه، لا سيما وأن مسامات البشرة في هذه الأثناء تكون مُتفتّحة ما يُسهل إزالة الرؤوس السوداء والتخلص منها، وهو ما يتم من خلال لَفّ المناديل الورقية على السبابة من كل يد ثم عَصر الحبوب بواسطة السبّابتين لإخراج ما بداخلها، مع التركيز على الوجه وجوانبه، والأنف إضافة إلى منطقة الذقن.

ويتم خلط الغسول الخاص للوجه بماء الورد وعصير الليمون ثم يُوضع على الوجه والجسم كاملاً ثم يُغسل الوجه فوراً بعدها.

ويتم فرك القدمين بالحجر الخُفاف وفي هذه اللحظة تكون القدمين في حالة رطبة، وبالتالي تسهل عملية إزالة خلايا الجلد الميتة منهما.

يتم شطف الجسم وتنظيفه جيداً من الغسول، وكذلك الأمر بالنسبة للشعر.

ويتم غسل الجسم بصابون العسل والتي تعمل على تنقية المسام بشكل فعال وذلك للتخلص من الأوساخ المتراكمة وأيضاً تجنب ظهور الرؤوس السوداء، وبالإضافة غلى تفتيح ندبات الوجه وصفاء البشرة.

ويتم تجفيف الجسم بشكل جيد من خلال تمرير قطنة مُبللة موجود فيها ماء الورد وذلك للحصول على المزيدٍ من الانتعاش ومن أجل إغلاق مسامات الجلد.

فوائد الحمام المغربي للعروس

من فوائد الحمام المغربي للعروس أنه يساعد الحمام المغربي على تخفيف الوزن بسبب تعريض الجسم للحرارة العالية والبخار والمساج.

الحمام المغربي يزيل الشحوم التي في الجسم.

يخلص من الضغوط تحضيرات العرس التي تتعرض لها العروس للاسترخاء والراحة التي يحصلن عليها عند عمل الحمام المغربي.

الحمام المغربي يخلص الجسم من طبقات الجلد الميت المتراكمة.

يعتبر الحمام المغربي مقشر جيد يفتح البشرة وينعمها وأيضاً يخلصها من البقع الداكنة الظاهرة فيها.

يعمل الحمام المغربي للعروس على تفتيح مسامات الجسم.

فوائد سنفرة الجسم بالليفة في المغرب

تساعد على إزالة طبقة الجلد الميت بالبشرة.

أما الصابونة المغربية تعمل على تفتيح المناطق الداكنة في الجسم.

تنعيم البشرة.

يساعد على ارتخاء العظم المشدود.

كم مره في الأسبوع استخدم الحمام المغربي؟

قومى بتكرار الحمام المغربى 3 مرات قبل موعد زفافك، أما فى الأيام العادية قومي بعمل الحمام المغربى مرة واحدة أسبوعياً لتنظيف بشرتك باستمرار.

طريقة عمل مساج للجسم من زيت الأركان

يتم استخدام زيت الأركان عن طريق وضع كمية كافية في الجسم مع تدليك الجسم جيداً ومع أماكن الألم بطريقة لطيفة مع حركات دائرية باستخدام الأصابع، مع مراعاة أن يتم التدليك بعيدًا عن الهواء المباشر، وينصح بالاستحمام في الليل بالماء الدافئ، ويتم وضع زيت الأرجان على الجسم قبل تجفيفه لشد الألم وراحة الجسم.

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