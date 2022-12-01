تستعد الكافيهات والمطاعم والمقاهي الشبابية في المغرب لجذب محبي كرة القدم من خلال توفير شاشات عرض عملاقة من أجل مشاهدة مباريات كأس العالم في قطر 2022، بأجواء مليئة بالإثارة، المتعة، الحماس، التسلية والتصفيق، بالإضافة إلى تناول ألذ الأطباق والمقبلات والمشروبات والحلويات والاستمتاع بمشاهدتها مع الأصدقاء والعائلة، ومن أفضل أماكن مشاهدة مباريات كأس العالم 2022 في المغرب:

أماكن مشاهدة مباريات كأس العالم 2022 في المغرب

مطعم أذواق

يعد مطعم أذواق من أفضل المطاعم في المغرب لمشاهدة مباريات كأس العالم 2022،والذي يقع في الصويرة وهي مدينة مغربية مطلة على المحيط الأطلسي، ويعتبر هذا المطعم مكان شعبي ومريح نفسياً ويضم ديكورات قديمة وبالإضافة إلى الجلسات بطابع قديم مميز وهادئ، وكما يتميز هذا المطعم بتقديم الأطباق المغربية اللذيذة مثل الكسكس المغربي مع الخضار والبقوليات، بالإضافة إلى أشهى السلطات والشوربات، والوجبات الفريدة من نوعها.

مقهى ومطعم تازارا

مقهى ومطعم تازارا يعتبر من أفضل أماكن مشاهدة مباريات كأس العالم 2022 في المغرب، وهو من المقاهي والمطاعم القديمة تشبه المنتجع، ويقدم أشهى وألذ الأطباق المحلية اللذيذة ، بالإضافة إلى أن هذا المطعم يوفر خيارات متعددة من الأطباق الشهية مثل وجبات الافطاريقدم البيض مع الطماطم، اللبن والجبن، وغيرها من الأطباق الخاصة للإفطار، ويقدم أيضاً أطباق لوجبة الغذاء مثل الطاجن من اللحم والدجاج، الكسكس المغربي مع الخضار، وأشهى الفطائر باللحم والبصل.

مطعم شهيات

مطعم شهيات من أبسط المطاعم في مدينة الرباط المغربية، لكنه يقدم ألذ وأشهى الوجبات التقليدية، ويتميز بأسعاره المعتدلة والمناسبة لجميع الأعمار، ويقدم الطاجن بمختلف أنواعه، وبالإضافة إلى أطباق الكسكس المغربي مع الخضار، والدجاج المحشو بالأرز، والأسماك المشوية، نتمنى ان تستمتعوا بأجواء لطيفة عند مشاهدة مباريات كأس العالم مع تناول أشهى الأطباق المغربية.

مقهى الغروب

مقهى الغروب من أفخم وأفضل الأماكن لمشاهدة مباريات كأس العالم 2022، والذي يقع في الدار البيضاء ويتميز أنه يطل على إطلالة خلابة وجذابة، حيث يمكنك تناول كوب من قهوتك المفضلة أو كوب من الشاي وأنت تنظر إلى إطلالة المفهى ومع مشاهدة المباراة، ويتميز هذا المقهى أنه مريح جداً وهادىء، ويقدم الوجبات الخفيفة مثل التوست بالجبنة مع البطاطا أو البيتزا وسانديش إيطالي، ويقدم مشروبات ساخنة لذيذة تناسب الأجواء وترضي جميع الأذواق مثل الميلك شيك المزين بصلصة الشوكولاتة والكريمة المخفوقة، والهوت تشوكليت، وأشهى المشروبات الباردة أيضاً.

ريلاكس كافيه

ريلاكس كافيه من أجمل الأماكن لمشاهدة مباريات كأس العالم 2022، والذي يقع في الداخلة الصحراء الغربية، ويعتبر من الوجهة السياحية والمحلية التي يتجه إليه الجيمع لتناول الوجبات اللذيذة والمشروبات المنعشة، وتقدم أيضاً خيارات متنوعة من الأكلات الشهية مثل فطائر اللحم والبصل، والبيتزا الإيطالية، المعجنات، ويتميز ريلاكس كافيه بديكوراته الجلدية السوداء وجلساته الهادئة والبسيطة، وخدماتهم مع الزبائن بطريقة لطيفة.

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