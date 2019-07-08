ينبغي على النّظام الغذائي المتوازن أن يشمل على وجبتين من السمك في الأسبوع على الأقل، وذلك لأن السمك مصدر جيّد للعديد من الفيتامينات والمعادن، كما أن السمك الغنيّ بالزيّت مثل السلمون، والتونة تحتوي على نسبة عالية من أحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي تساعد على الحفاظ على صحة القلب.

في هذا المقال نقدّم لكم طرق تحضير السمك:

مكونات السمك المشوي:

- سمكة كبيرة الحجم.

- ثلاثة فصوص من الثوم.

- ملعقتان كبيرتان من زيت زيتون.

- ملعقة كبيرة من بهارات السمك.

- ملعقة صغيرة من الكمون.

- ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأحمر المطحون.

- ملعقة كبيرة من الملح.

- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

- ربع كوب من عصير الليمون.

- القليل من البقدونس مفروم.

طريقة تحضير السمك المشوي:

- أولاً نغسل السمك جيداً ونزيل القشور.

- ثم نخلط كل من الليمون، والقليل من الملح، والكمون، وبهارات السمك، والثوم، والفلفل الأسود.

- ثم نبهّرقطعة السمك بالخليط من الخارج بعد غسلها جيداً لتأخذ النكهة.

- ثمّ نبهّرها كذلك من الداخل.

- ثم نبدأ بتحضير الحشوة (التتبيلة) والتي تتكون من البقدونس المفروم فرماً ناعماً، مع الثوم، والفلفل الأحمر المطحون، والملح، وزيت الزيتون.

- نعمل شقوق في ظهر السمكة من الخارج، ثم نحشي السمكة بالخلطة الخاصة (التتبيلة).

- نضع السمكة في ورق الألمنيوم الخاصّ بالشواء، أو نضع السمك في صينية الفرن الخاصة بعد دهنها بالزيت، ونغطيها بورق الألمنيوم.

- نسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ونضع الصينية أو السمكة المغلفة مدّة أربعين دقيقة، يمكن الكشف عنها بعد انتهاء الوقت وشيّها عشرة دقائق أخرى، وصحتين وعافية.

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