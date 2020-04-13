تعتبر السلطات من من الأطباق اللذيذة سهلة التحضير، كما تعتبر وجبة صحية غنية بالفوائد للجسم، وتحضّر السلطات عادة كطبق جانبي يساعد على تحسين طعم الوجبة، وعلى فتح الشهية، وتزيين السفرة.

"موقع البوابة" يقدم لكم طريقة تحضير سلطة ملفوف على طريقة كنتاكي:

مقادير سلطة كنتاكي:

- ملفوف مبشور (4 كاسة).

- بعض الجزر المبشور.

- بصل أبيض مفروم صغير (ملعقة طعام).

- مايونيز (1/4 كاسة).

- سكر (ملعقتين وثلثين).

- حليب سائل (2 ملعقة).

- لبن سائل (2 ملعقة).

- خل أبيض (3/4 ملعقة طعام).

- عصير الليمون (ملعقة وربع).

- ملح (1/4ملعقة صغيرة).

- رشة فلفل أسمر.

طريقة تحضير سلطة كنتاكي:

- أولاً امزجي السكر مع الفلفل والملح واللبن والخل والحليب وعصير الليمون والمايونيز.

- ثم اخفقي جيداً حتى يصبح الخليط متجانساً.

- أضيفي الملفوف والبصل المفروم وبعض الجزر المبشور واخلطي جيداً.

- وأخيراً غطّي السلطة واتركيها بالثلاجة لمدة ساعتين قبل تقديمها، وصحتين وعافية.

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