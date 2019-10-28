النودلز من أسرع وألذ الوجبات السريعة والخفيفة كما أنها من الوجبات المفضلة لدى الأطفال بشكل كبير وأكثر ما يميزها عن غيرها من أنواع المعكرونة الأخرى هي سهولة تحضيرها وصنعها فلا تأخذ أكثر من 10 دقائق أثناء عملية التحضير لهذا الطبق اللذيذ.

وإليكم طريقة تحضير طبق النودلز اللذيذ:

- أولاً قم بتسخين كوب من الماء ليصل درجة الغليان .

- ثم أخفض حرارة الغاز ثم قم بإضافة معكرونة النودلز فوق الماء.

- قم بإضافة البهارات الموجودة في المغلف الصغير الموجود داخل باكيت النودلز .

- قم بوضع المادة الحارة الموجودة في مغلف خاص داخل كيس النودلز حسب الرغبة .

- قم بتحريك البهارات مع الماء والمعكرونة لتأخذ نكهة النودلز اللذيذة.

- عندما تلاحظ أن المعكرونة أصبحت طرية ووصلت حالة الإستواء قم بإزالته عن النار .

- وأخيراً قم بوضع النودلز في طبق التقديم، وصحتين وعافية.

كما تلاحظ أن طريقة تحضير النودلز سهلة جداً ولا تستغرق أكثر من 10 دقائق ، وهذا ما جعل النودلز ينتشر بشكل كبير في العالم الى جانب طعمه المحبب للجميع وخصوصاً الأطفال .

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